- الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة عبر تخفيض رأس المال

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ديار للتطوير" ش. م. ع ("ديار")، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في دبي عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي عقد يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022.

ووافق المساهمون خلال الاجتماع بموجب قرار خاص على مقترح مجلس الإدارة لإطفاء الخسائر المتراكمة عبر تخفيض رأس مال الشركة باستخدام الاحتياطي القانوني وإلغاء عدد من الأسهم يساوي المبلغ المتبقي، على أن يكون التاريخ المقترح للتخفيض هو 6 يونيو من العام الجاري، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وبموجب هذا القرار سيتم تخفيض رأس مال الشركة من 5.78 مليار درهم إلى 4.38 مليار درهم أي بتخفيض وقدره 1.4 مليار درهم. وسيتم إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021 والبالغة 1.7 مليار درهم باستخدام الاحتياطي القانوني والبالغ 303.4 مليون درهم وإلغاء عدد من الأسهم يساوي ما تبقى من الخسائر المتراكمة والبالغة 1.4 مليار درهم، وسيتم خلال التخفيض مراعاة صغار المساهمين بحيث لا يترتب على تخفيض رأس المال حرمان أي مساهم من مساهمته في الشركة.

ومن خلال هذا الاجراء ستتمكن الشركة من إطفاء كافة الخسائر المتراكمة في البيانات المالية للشركة دون التأثير على ملاءتها المالية، مما يزيد من جاذبية الشركة للمستثمرين وإمكانية حصولها على تمويلات لمشاريعها المستقبلية، مما سينعكس بصورة إيجابية على سعر السهم في سوق دبي المالي.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد كافة القرارات المدرجة في جدول الأعمال، ومنها تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. هذا بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية، وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي ولديها وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية التي تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.

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نبذة عن شركة "ديار للتطوير":

تعد شركة "ديار للتطوير"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة والملتزمة بالابتكار وخدمة العملاء. ومنذ تأسيسها في عام 2002، نجحت الشركة في تسجيل نمو هائل وسريع لتصبح واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري على مستوى المنطقة برأسمال قدره 5.78 مليار درهم.

وتتمتع ديار بمكانة قوية تؤهلها للعب دور محوري في نمو وتطور قطاع العقارات بالمنطقة. وساهمت عبر رؤيتها العميقة للسوق وخدماتها العالمية المستوى في مجال إدارة العقارات، في تعزيز قيمة استثمارات مساهميها وضمان مكانة ريادية متقدمة للشركة في المشهد العقاري بالمنطقة.

وتجمع ديار بين التميز والرؤية الحكيمة لتقدم مساحات عيش مثالية، كما تولي عملائها الأولوية الكبرى في استراتيجياتها. وتعد الشركة مزوداً رائداً للحلول المتكاملة والشاملة في مجال التطوير العقاري، وتتضمن مجالات أعمالها خدمات التطوير العقاري المتكاملة وخدمات إدارة العقارات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما توفر "ديار" خدمات إدارة المرافق للمباني السكنية والتجارية. ويحرص فريق إدارة جمعيّة الملاك على ضمان رفاهية مجتمعات "ديار" من خلال تقديم أفضل الخدمات.

وتلتزم الشركة بقانون حسابات الضمان العقاري (Escrow) وغيرها من القوانين ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مسجلة لدى هيئة التنظيم العقاري تحت الرقم المرجعي 07/15.