دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «ديار للتطوير»، المدرجة بسوق دبي المالي والرائدة في مجال التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، إطلاق مشروع «روزاليا ريزيدنسز»، البرج السكني المميز والذي يرتقي بتجربة السكن في مجتمع الفرجان في دبي.

وينضمّ مشروع «روزاليا ريزيدنسز» إلى مشروعَين أطلقتهما شركة «ديار» في مجتمع الفرجان، أوّلهما مشروع «أماليا ريزيدنسز» الذي أُطلق عام 2022 وتمّ بيع جميع وحداته. أمّا المشروع الثاني، فهو «ميلينيوم تاليا ريزيدنسز» الذي يضمّ شققًا فندقية مفروشة فاخرة تتولّى إدارتها فنادق ومنتجعات «ميلينيوم»، ويُسجّل بدوره مبيعات قويّة. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بـ 300 مليون درهم إماراتي.

ويوفر مشروع «روزاليا ريزيدنسز» وحدات سكنية فسيحة ومتنوّعة وملائمة للعائلات، حيث تتألف من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، مُحاطة بمناظر طبيعية جميلة وأجواء هادئة. ويشغل المشروع موقعًا مركزيًا مقابل محطّة مترو ديسكفري جاردنز 2، ما يُتيح للضيوف الوصول بسهولة إلى مختلف المناطق الحيوية في دبي. كما يقع بالقرب من نوادي الجولف، ومجمّعات التسوّق، والمطاعم والفنادق الفاخرة، إلى جانب متاجر التجزئة والوجهات الترفيهية، ويُشكّل وجهة راقية للاستمتاع بما توفّره دبي من مرافق وتجارب عصرية.

بمناسبة إطلاق هذا المشروع، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: "يُسعدنا أن نعلن إطلاق «روزاليا ريزيدنسز»، المشروع الثالث لشركة «ديار للتطوير» في مجتمع الفرجان النابض بالحياة. ولطالما كانت رسالتنا أن ننشئ مجمّعات عمرانية استثنائية في المدينة توفر قيمة عالية ودائمة لعملائنا، ويأتي هذا المشروع الجديد ليشهد على التزامنا بتطوير مجتمع الفرجان التي تُعتَبر من الأحياء السكنية الحيوية". وتابع قائلًا: "نحن على يقين بأنّ «روزاليا ريزيدنسز» سيُصبح الوجهة المفضّلة لدى المستثمرين والسكّان، بفضل ما يمتلكه من مرافق حيوية استثنائية وعالية الجودة، ترفع السقف في مجال معايير الراحة وأسلوب الحياة في المجتمع".

ويشمل مشروع «روزاليا ريزيدنسز» تسعة طوابق سكنية وجادة لمتاجر التجزئة في الطابق الأرضي. وتتميّز الشقق السكنية بديكور أنيق وألوان هادئة ومريحة للنظر، إلى جانب مطبخ مجهّز بأحدث الأجهزة الكهربائية، لينعم السكّان بتجربة عصرية وفريدة في قلب الفرجان.

علاوةً على ذلك، يستفيد المقيمون في «روزاليا ريزيدنسز» من خدمات ترفيهية ومرافق عديدة، تشمل حديقة سبلاش المائية ، ومسبحًا، وجاكوزي، إلى جانب نادٍ رياضي وقاعدة متعدّدة الاستخدامات ورُكن خاص للشواء.

ويضمّ مشروع «روزاليا ريزيدنسز» 117 وحدة سكنية تُتيح للعملاء الذين يبحثون عن شراء شقّة سكنية العديد من الخيارات المختلفة، بدءًا من الشقق المؤلّفة من غرفة نوم واحدة والتي تتراوح مساحتها بين 774 و 1178 قدمًا مربّعة. أمّا الشقق المؤلّفة من غرفتَي نوم فتتراوح مساحتها بين 1208 و1731 قدمًا مربّعة، فيما الشقق المؤلّفة من ثلاث غرف نوم تبلغ مساحتها 1743 قدمًا مربّعة.

بالحديث عن المشروع، قال ناصر الدين علي عامر، نائب رئيس المبيعات في شركة «ديار للتطوير»: "يُشكّل إطلاق مشروعنا الثالث في الفرجان محطّة مهمّة في تاريخ شركة «ديار للتطوير». يشهد مشروع «روزاليا ريزيدنسز» على سمعة «ديار» المرموقة في مجال إنشاء مجمّعات سكنية استثنائية في دبي، ويمتاز بالسمات التي باتت مرادفة لاسم «ديار» إن كان من ناحية الجودة العالية أو التصميم الجميل أو مراعاة أدقّ التفاصيل". وتابع قائلًا: "يُقدّم مشروع «روزاليا ريزيدنسز» تجربة سكن مميّزة لجميع المقيمين فيه، بأسعار مميّزة، خاصة وأنّنا سنُقدّم عروضًا ترويجية بمناسبة إطلاق المشروع، إلى جانب خطّة مرنة للدفع بالتقسيط. ونتطلّع قدمًا إلى لمس إقبال العملاء الكرام على هذا المشروع المميّز. وكما هو حال جميع مشاريعنا، تلتزم شركة «ديار» بتسليم مشروع «روزاليا ريزيدنسز» ضمن الجدول الزمني المحدّد ووفقًا لأعلى المعايير، على أن نُطلع المالكين أوّل بأوّل على آخر المستجدّات".

وقد عيّنت «ديار» مقاول للمشروع، حيث انطلقت أعمال البناء في شهر ديسمبر 2023. ومن المرتقب إنجاز المشروع في الربع الثالث 2025.

ويحظى المشروع بموقع مركزي في الفرجان بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من وسائل النقل العام، ويسهل الوصول منه إلى الأحياء التجارية وأهمّ المعالم السياحية في دبي. كما يسهل الوصول من مجتمع الفرجان إلى أشهر مراكز التسوّق في دبي، إلى جانب المدارس والجامعات والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، والوجهات الترفيهية والشواطئ والحدائق وغيرها.

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عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المجتمع، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المجتمع.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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جامبت للعلاقات العامة

نـــــور أبـــــولــــبـــــــــن

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