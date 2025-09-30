بعد النجاح الذي حققته المراحل الأولى من خلال مباني "إلم" و"إمبر" و"نيم"، سيواصل كل من” آيفي” و "ألدر" إرث التميّز في الحياة المجتمعية الذي أرسته ديار.

يمكن للسكان استكشاف مرافق متكاملة ومخصصة بما يتناسب مع مختلف جوانب أسلوب الحياة الحضرية الراقية، بدءاً من مساحات العمل المشترك ووصولاً إلى تجارب الطعام المبتكرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بعد الإطلاق الناجح لمشروع بارك فايف، الذي يتضمن المباني الأولية إلم (Elm) وإمبر (Ember) ونيم (Neem)، كشفت شركة ديار للتطوير عن المرحلة الأخيرة من خلال الإعلان عن كل من آيفي (Ivy) و ألدر (Alder)، كمشروعين ضمن هذا المجمّع النابض بالحياة في مدينة دبي للإنتاج. ويتضمن المشروعان ما مجموعه 277 وحدةً سكنيّة بتصاميم عصرية متميّزة .كما تجسّد المرحلة الأخيرة مبادئ خطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى تعزيز الحياة المجتمعية والاستدامة.

و في هذا السياق، أعرب سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير عن حماسه لإطلاق هذه المرحلة قائلاً : " يُعد هذا المشروع خطوة رئيسية ضمن رؤيتنا الشاملة لتطوير بارك فايف ليكون نموذجاً رائداً للحياة المجتمعية، تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040وبالاستفادة من عمليات الإطلاق الناجحة لمباني إلم وإمبر ونيم، تضفي هذه المرحلة الأخيرة لمسةً استراتيجيةً تتماشى مع الطلب المتنامي على الخيارات السكنية المتنوعة وسط بيئة حضرية سريعة التطور. ومن خلال دمج التصميم المدروس مع الممارسات المستدامة، نلتزم بابتكار بيئة تدعم ازدهار السكان وتشجعهم على التواصل والاستمتاع بجودة حياة عالية. "

تتميّز وحدات كل من ” آيفي” و" ألدر” بإطلالات رائعة، مما يوفر للسكان تجربة استثنائية. كما يضم مشروع ” آيفي” وحدات دوبلكس فاخرة ومشابهة لمنازل التاون هاوس ما يجعل منه أول مشروع في مدينة دبي للإنتاج يوفر مثل هذه الخيارات السكنية المبتكرة. وتتنوع الوحدات السكنية في مشروع "آيفي" بين وحدات استوديو وشققاً بغرفة وغرفتي نوم، بالإضافة إلى خيارات دوبلكس واسعة وفاخرة بغرفتين وثلاث غرف نوم. أما بخصوص "ألدر"، فيقدّم المشروع خيارات تجمع بين شقق من غرفة واحدة، غرفتين و ثلاث غرف.

و يقدم المشروعان مساحاتٍ سكنيّة تشمل أسلوب حياة مميّز تُعززه مجموعة متنوعة من المرافق التي تلبي احتياجات العائلات العصرية. وسيكون باستقبال السكان ردهات بتصميم حديث يقدّم خيارات تجزئة مريحة، في حين تتيح الصالة الرياضية الحديثة ومركز العافية مساحة لممارسة الرياضة والاسترخاء. وتستمع العائلات بأوقاتها معاً في أحواض السباحة المخصصة للكبار والصغار، إلى جانب مناطق لعب متعددة تناسب مختلف الفئات العمرية. كمايضمّ المجمّع كذلك مناطق للشواء ومساحات جلوس مظللة تحفّز على التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أسطح توفر أجواءً هادئة للأمسيات، ليشكّل المشروعان مركزاً حيوياً يضفي على المجمّع طابعاً نابضاً بالحياة. ووفقاً للمخطّط الرئيسي، من المقرّر أن يوفر المجمّع بأكمله إطلالات خلابة ومرافق راقية مصمّمة لتلبية أسلوب الحياة العصري على أن يكتمل المشروع في ديسمبر 2027.

كما صرّح حمدان الكيتوب، نائب رئيس أول المبيعات و التسويق في ديار: " لا نهدف فقط إلى تقديم وحدات سكنية إضافية، بل نسعى جاهدين إلى خلق مجمّعات معيشية تلامس حياة الناس وتعكس تطلعاتهم. و تُجسّد المرحلة النهائية من المشروع التزامنا العميق بالجودة العالية والتنمية المستدامة. نحن متحمسون لرؤية الأثر الإيجابي الذي سيحدثه هذا المشروع في السوق العقاري، ونتطلع إلى تقديم أفضل الحلول العقارية التي تلبي توقعات عملائنا."

وبالإعلان عن المرحلة الأخيرة وبعد النجاح المُلفت الذي حققته مباني ديار السابقة في بارك فايف، والتي حظيت جميعها باهتمام واسع في السوق، تواصل ديار مسيرتها التطويرية بثبات، مؤكدةً التزامها بابتكار مشاريع رائدة تلبي متطلبات السوق وتساهم في تعزيز جودة الحياة الحضرية في دبي.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

