دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ديار للتطوير، الشركة الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن إطلاق جنات، المرحلة السكنية الأخيرة من مجمع ميدتاون المتكامل من ديار، والتي تسهم في إرساء معايير جديدة بفضل تصميمها المميز ومرافقها الحديثة.

ويتألف المشروع السكني، المصمم بعناية لتوفير إقامة أنيقة ومميزة، من برجَين متصلَين بجسر، حيث يمتد على مساحة مبنيّة تبلغ 521,400 قدم مربع في موقع استراتيجي بقلب مجمع ميدتاون السكني في مدينة دبي للإنتاج.، مما يضمن وصولاً سهلاً إلى الطرق السريعة الرئيسية والمطارات وشبكات النقل، فضلاً عن أشهر الوجهات في دبي. ويشكل جنات المرحلة السكنية الأخيرة ضمن ميدتاون، المجمع السكني الرائد والذي لاقى نجاحاً كبيراً، لا سيما مع بيع جميع المراحل السابقة بالكامل.

ويتميز مشروع جنات بإطلالات مميزة على المساحات الخضراء الواسعة في ملاعب عقارات جميرا للجولف، بفضل موقعه في مقدمة الساحة الخضراء في المجمع، والتي تمتد على مسافة كيلومتر وتحتضن منتزهات عامة ومروج مفتوحة للعائلات والمناسبات الاجتماعية، فضلاً عن مناطق لعب للأطفال وخيارات الراحة والاسترخاء. كما يضم المشروع شارعاً مخصصاً للمتاجر متعددة الأغراض على شكل منصة مميزة تضم محلات الأزياء والمكتبات وأكشاك الخدمات والصيدليات والسوبرماركت والمطاعم والمقاهي.

ويحتضن جنات مجموعةً متنوعة من الشقق التي تلبي مختلف الأذواق وأنماط الحياة، حيث تم تصميمه بشكل مدروس حتى أدق التفاصيل. وتتضمن العروض في برجَي جنات 360 وحدة سكنية أنيقة، بأسعار تبدأ من 560 ألف درهم إماراتي، ما يجعل منه وجهةً مفضّلةً للأفراد والعائلات والمستثمرين. وتكتمل أعمال المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2026.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "يسعدنا إطلاق جنات، المشروع السكني الأخير والمميز ضمن ميدتاون، المجمع السكني الناجح من ديار. وتسلط الوحدات السكنية المميزة في جنات الضوء على جهود ديار المتواصلة لضمان مستويات متفوقة من الجودة والتصميم المبتكر والاهتمام بمختلف تفاصيل المشروع، والتي ساهمت في رسم ملامح أفق دبي خلال العقود السابقة. ونتطلع إلى إكمال إحدى المناطق التي تتميز بطرازها الراقي ضمن مشروعنا الرائد ميدتاون، لا سيما بعد النجاح الذي حققناه في تسليم المراحل السابقة في المشروع الذي يتألف من 24 مبنىً تتوزع على ست مناطق، مع الالتزام بمستوى الجودة ومواعيد التسليم التي تشتهر بها ديار".

ويوفر جنات نمط حياة مريح، إلى جانب مجموعة من المرافق والأنشطة الترفيهية، بما فيها صالة رياضية مجهزة بالكامل، وملعب تنس، وغرف متعددة الأغراض للألعاب، ومساحة للشواء في الهواء الطلق، ونادياً للأطفال بتصميم مميز مع مساحة منفصلة للعب في الهواء الطلق، ومسبحاً مخصصاً للأطفال، إضافة إلى العديد من المرافق الممتدة عبر مساحة مجتمعية خضراء.

كما يتضمن برجَي جنات المتصلين مسبحاً بلا حواف على شرفة فاخرة في الطابق التاسع، ويوفر تجربة استرخاء فريدة للملاك والقاطنين فيهما.

ويتألف مجمع ميدتاون المتكامل من 24 مبنىً تتوزع على ست مناطق، بالإضافة إلى منطقة البوليفارد الشاسعة التي تضم مجموعة كبيرة من المتاجر والمرافق الترفيهية والرياضية ومركز الرعاية النهارية وحضانة بمساحة 3 آلاف قدم مربع، ويمكن لملاك وسكان مشروع جنات الوصول إلى منطقة البوليفارد وهذه المرافق بكل سهولة في الوقت الذي يناسبهم.

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عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار ريال إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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