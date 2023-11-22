تم وضع حجر الأساس لمشروعها الحائز على عدة جوائز عالمية مرموقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ديار للتطوير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري ومزودي الخدمات العقارية في دبي، عن وضع حجر الأساس لبدء المرحلة الإنشائية رسميًا في مشروع "ماركاسا" السكني المطل على الواجهة البحرية في مدينة دبي الملاحية والحائز على عدة جوائز عالمية.

ويعد انطلاق أشغال البناء خطوةً بارزة في مسيرة مشروع ماركاسا، حيث تم بيع كامل وحدات برج ماركاسا السكني الفاخر المطل على الواجهة البحرية في زمن قياسي بعد إطلاقه في شهر مارس 2023. هذا ومن المقرر الانتهاء من مشروع ماركاسا في نهاية عام 2026، ليمثل بذلك مزيجًا من التصميم المبتكر والجودة الفائقة.

سمعة عالمية

و تعليقاً على انطلاق الأشغال، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "يسعدنا أن نعطي الانطلاقة الرسمية لمشروع ماركاسا، البرج السكني الجديد المميّز في مدينة دبي الملاحية، و الذي شهد اهتمامًا كبيرًا من العملاء والمستثمرين. في ديار للتطوير تَنبع سمعتنا المتميّزة من حرصنا الدائم على الالتزام بالجودة و تسليم المشاريع في الوقت المحدّد. ومع التركيز على الرفاهية المستدامة والابتكار، فإننا على ثقة بأن التصميم الفريد والجودة الفائقة لمشروع ماركاسا الذي تم بيعه بالكامل لن يساعد فقط على إنشاء مجمّع سكني استثنائي على الواجهة البحرية، ولكنه سيضع أيضًا معيارًا جديدًا في قطاع العقارات على المستوى الإقليمي."

" نحن فخورون بالتصميم الفريد لماركاسا و الذي يتميز بنمط حياةٍ ذكي ومستدام يضم مساحات معيشية تعتمد على الإضاءة الطبيعية، وإضاءة أخرى موفِّرة للطاقة، إضافة إلى نظم تحرص على ضبط جودة الهواء الداخلي ، ونظم ميكانيكية كهربائية حرارية مع استخدام طاقات نظيفة تتماشى مع جهود نا في دعم استراتيجية الاستدامة." أضاف سعيد محمد القطامي.

ويتكون مشروع ماركاسا من 52 طابقًا و يضم شققاً تترواح بين غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس فاخرة توفر إطلالات بانورامية على المحيط.

جوائز خمس نجوم

وكانت هذه الخصائص من بين الأسباب التي استشهدت بها لجنة تحكيم الجوائز عندما تُوّج مشروع ماركاسا من ديار بجائزتين من فئة الخمس نجوم عن فئة "التطوير السكني الشاهق" و " الهندسة المعمارية السكنية الشاهقة" في جوائز العقارات العربية 2023 - أكبر وأعرق برنامج جوائز سنوي مخصص لسوق العقارات الديناميكي في المنطقة - بالإضافة إلى أربع فئات رئيسية أخرى من الجوائز. وتشمل هذه الجوائز المرموقة: تطوير الشقق / الوحدات السكنية؛ العمارة السكنية الشاهقة؛ التطوير المباني السكنية الشاهقة؛ والعقارات السكنية، التي تلبي جميع معايير لجنة التحكيم.

بالإضافة إلى ذلك، فاز مشروع ماركاسا من ديار مؤخرًا أيضًا بجائزة كبرى عن فئة "أفضل حياة فاخرة في الأبراج الشاهقة" التي تمنحها جوائز العقارات العربية المرموقة 2023، والتي أشادت بشكل خاص بالتزام المشروع بوضع معايير عالية تتماشى مع السمعة المتميّزة لشركة ديار للتطوير وأدائها الاحترافي.

هندسة مذهلة

يسعى مشروع ماركاسا من ديار لتكريم الخليج العربي والتاريخ البحري الثري لدبي من خلال دمج الثرات بالتصميم المستوحى من الطبيعة في واجهته المذهلة لخلق تجربة عيش متألّقة.

ولعل من أبرز ميزات مشروع ماركاسا ردهة المقيمين الحصرية، التي توفر إطلالات خلابة على البحر وتأتي مجهزة بمكتبة ومساحة عمل مشتركة ومقصف للعصائر. كما يقدم المشروع الساحلي طابقًا كاملاً من وسائل الراحة الترفيهية من الطراز العالمي مثل ملعب التنس الأرضي ومساحات اليوجا والاستراحة ومنطقة لعب للأطفال إضافة إلى نادي للأطفال. ويوفر المسبح على السطح إطلالات خلابة بفضل تصميمه المفتوح نحو الأفق مما يجعله المكان المثالي للاسترخاء، بينما يتوفر أيضًا مسبح منفصل للأطفال مع مناطق للألعاب المائية.

وقد جهزت كل شقة وبنتهاوس في ماركاسا لتكون منزلاً ذكياً مجهزاً بأجهزة اتصال داخلية IP متقدمة ونظام تحكمّ ذكي بالدخول والإضاءة. كما تأتي جميع الوحدات السكنية مزوّدة بأجهزة منزلية من علامات تجارية رائدة.

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عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.