دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أبريل 2022: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توقيعها مذكرة تفاهم جديدة مع شركة هواوي تستهدف تعزيز وصقل مهارات القوى العاملة والمواهب المحلية وإثراء خبراتهم في عددٍ من مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك عبر برنامج مكون من ثلاثة مسارات أساسية للتطوير المهني. وستقوم دو في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية وطويلة الأمد مع هواوي بتزويد المشاركين في البرامج من الخريجين الجدد ومتخصصي التكنولوجيا والمهنيين من أصحاب الخبرات والكفاءات بمجموعة شاملة من القدرات الأساسية والمهارات التقنية التي يحتاجونها في عالم الأعمال. وستشهد الشراكة أيضاً حصول المشاركين على مهارات قيادية ضمن برامج تدريب تنافسية في المملكة المتحدة وألمانيا بالشراكة مع كليات مرموقة في مجال إدارة الأعمال وبدعم من شركة هواوي.

وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دو لدعم أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولاسيّما تلك المتعلقة بالسعي المستمر لتحسين مهارات المواهب المحلية وإعدادها للنجاح في سوق العمل بما يضمن تقديمها مساهمات قيمة وملموسة للاقتصاد المحلي سواءً من خلال الأدوار الوظيفية التي يشغلونها أو مشاريع ريادة الأعمال. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر دو الرئيسي بدبي بتاريخ 18 أبريل 2022 بحضور الرئيسين التنفيذيين لكلا الشركتين.

وفي معرض حديثه عن أهداف البرنامج الجديد، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "في أعقاب النجاحات الاستثنائية التي حققتها النسخة الأولى من برنامجنا التدريبي المشترك خلال العام الماضي، يسرنا أن نعلن عن تجديد شراكتنا مع هواوي لتقديم حزمة جديدة من البرامج والدورات التدريبية التنافسية للخريجين الجدد وكبار المهنيين، والتي نهدف من خلالها إلى رفد المشاركين بخبرات جديدة وقيّمة تثري معرفتهم وتمكّنهم من مواكبة التحولات المتسارعة في عالمنا الرقمي، وخاصةً مع ظهور التقنيات الناشئة مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والجيل الخامس والتي بدأت آثارها الإيجابية تتبلور في مجتمعاتنا واقتصاداتنا بفضل ما تتمتع به من إمكانات هائلة. وانطلاقاً من مكانتنا كشركة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ندرك في دو أهمية الاستثمار في القوى العاملة والمواهب المحلية وإتاحة المجال أمامهم لتعزيز مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة في مجال التقنيات الذكية التي ستشكل معالم المستقبل، وذلك بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ويوفر برنامج التدريب الداخلي الذي تقدمه دو بالتعاون مع هواوي مساراً تعليمياً فريداً من شأنه أن يدعم المتدربين من الخريجين الإماراتيين على مدار 6-8 أشهر . ويتيح هذا البرنامج للمشاركين التفاعل مع سيناريوهات أعمال تحاكي متطلبات العملاء في بيئات العمل وذلك عبر الإنترنت وفي الموقع أيضاً، إضافة إلى مشاركة الحالات، والانخراط في برامج تدريبية قائمة على الممارسة. وستستمر مرحلة التعلم الأولى لمدة خمسة أشهر في إطار برنامج تقني متخصص يتمحور حول تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاتها في مجالات الأعمال، إضافة إلى المعرفة الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ومن جهته قال جيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي: "من المتوقع أن يواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحديات كبيرة خلال العقد المقبل وخاصةً فيما يتعلق بسُبُل تحقيق نجاحات ملموسة خلال رحلات التحول الرقمي، والتي تمر عادةً عبر أربع مراحل تشمل التحول على مستوى الشبكة، والتحول على مستوى المؤسسة، وتبسيط العمليات، وتنمية المواهب. وتجمعنا مع شركة دو أكثر من 14 عاماً من الشراكة الاستراتيجية، والتي لم نكن خلالها مجرد مزود لحلول الشبكات، وإنما أيضاً شريك حقيقي في مجال الأعمال وتنمية المواهب وتعزيز المنظومة الرقمية. ونسعى من خلال مذكرة التفاهم الجديدة إلى تقديم الدعم لشركة دو في مساعيها لتطوير المواهب المحلية وإعدادها للمستقبل الرقمي".

وتشمل المرحلة التدريبية الثانية من البرنامج انخراط المشاركين لمدة خمسة أيام في برنامج خاص بتعلم مهارات القيادة التنفيذية في كل من المملكة المتحدة وألمانيا بالشراكة مع كليات مرموقة في مجال إدارة الأعمال وبدعم من هواوي. وستتاح للمشاركين فرصة التعرف إلى إمكانات تقنية الجيل الخامس ودورها في تعزيز رحلات التحول الرقمي. إضافة إلى ذلك ستوفر الندوات التي سيقدمها خبراء الشركتين عبر الإنترنت على مدار سبعة أشهر مراجعة عامة حول حالات استخدام التقنيات الناشئة والمتطورة عبر قطاعات الأعمال. وعند إكمال مسارات البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادات متخصصة من شركة هواوي في مجال الحوسبة السحابية والجيل الخامس إضافة إلى شهادة عامة عن المشاركة في البرنامج.

يُشار إلى أن دو وهواوي تتمعان بتاريخ حافل من الشراكات المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الشبكات. وتواصل الشركتان للعام الثاني على التوالي توفير برنامج تدريبي رائد على مستوى القطاع، بعدما نظّمتا العام الماضي أول برنامج تدريبي مشترك للخريجين الجدد في مجال التكنولوجيا والذي ركز على تعزيز مهارات المتدربين في مجالي تكنولوجيا الجيل الخامس والحوسبة السحابية. وسيتم خلال هذا العام تدشين مراحل مختلفة من هذا البرنامج المشترك بدايةً مع الاستشارات المتعلقة بخطة التدريب السنوية المشتركة، لدعم جهود قسم الموارد البشرية في دو في تعزيز عملية إعداد وتحول المواهب وذلك لمواءمة توقعات العمل مع مسارات التعلم المثلى والأنسب. وبالنسبة للمتخصصين من أبناء الإمارات العاملين في دو، ستسهم البرامج الجديدة في تحسين مهاراتهم وتعزيز معرفتهم وخبراتهم فيما يتعلق بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الجيل الخامس والسحابة.

#بياناتشركات

- انتهى -