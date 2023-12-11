دبي، الإمارات العربية المتحدة- تماشياً مع مؤتمر كوب28، وقّعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، المزود الرائد عالمياً لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والأجهزة الذكية، بهدف تعزيز التعاون لدعم برنامج الاستدامة والتنمية الخضراء في دولة الإمارات. ويركز هذا البرنامج المشترك على تسخير تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والخضراء وتوظيفها لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي والمساهمة في الحفاظ على البيئة، فضلاً عن تعزيز الوصول الرقمي عبر تمكين جميع العملاء من الاستفادة من إيجابيات وإمكانات التحول الرقمي، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشمل البرنامج ثلاثة مجالات رئيسة، ويُعد بمثابة ركيزة أساسية ومتينة تدعم المحاور الرئيسية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). وستتعاون دو وهواوي لتصميم وتطوير وتنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل كثافة الكربون في الشبكة. وسيدعم هذا المشروع أهداف دو لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2030 وذلك بما يتماشى مع هدف الأمم المتحدة التاسع للاستدامة (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، والهدف رقم 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤول).

ويركز الجانب الثاني من البرنامج على الاستفادة من الابتكار العلمي والتكنولوجي لحماية ومراقبة التنوع البيولوجي للحياة البرية، وذلك بما يتماشى مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 14 (الحياة تحت الماء) والهدف رقم 15 (الحياة على الأرض)، بما يساهم في نهاية المطاف في الحفاظ على البيئة الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

إضافة إلى ذلك، يهدف هذا التعاون أيضاً إلى تعزيز الوصول الرقمي عبر تمكين الجميع من الاستفادة من إيجابيات وإمكانات التحول الرقمي، وذلك بما يتماشى مع الهدف رقم 4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (التعليم الجيد). وتهدف هذه الشراكة إلى التركيز على الابتكار التكنولوجي للارتقاء بقطاع التعليم، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لتوفير موارد تعليمية جيدة وعادلة وشاملة وفرص لتطوير منصات التعليم للجميع مدى الحياة.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسرنا توقيع هذه الشراكة وتوحيد جهودنا مع شركة هواوي في برنامج الاستدامة والتنمية الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتعزيز مسؤولينا المجتمعية ودعم ممارسات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتزامن مع تركيزنا المستمر على تسخير أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إحداث تغيير إيجابي ملموس على صعيد المحافظة على الطبيعة وتعزيز إمكانيات الوصول الرقمي للجميع، وذلك بما ينسجم مع الرؤى الطموحة التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم ممارسات الاستدامة. وسنعمل معاً على تمكين المجتمعات وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً".

ومن جانبه قال جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات: "يسعدنا في هواوي التعاون مع شركة دو في برنامج الاستدامة والتنمية الخضراء وذلك بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، حيث يعكس هذا البرنامج التزامنا بالمساهمة في إحداث تأثير إيجابي ملموس اجتماعياً وبيئياً في دولة الإمارات. وتعكس هذه الشراكة تعاوننا طويل الأمد مع دو في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في مواقع الشبكة. وسنعمل في إطار هذا التعاون على تسخير قدرات التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها حكومة الإمارات مع التركيز على الحفاظ على الطبيعة وتعزيز الوصول الرقمي. ويعكس هذا التعاون التزامنا بخلق عالم رقمي أكثر شمولاً واستدامة".

ويعزز هذا التعاون طموح هواوي لتوسيع نطاق برنامج TECH4ALL في دولة الإمارت، وهو مبادرة وخطة عمل لتعزيز الشمول الرقمي على المدى الطويل في مختلف أنحاء العالم. وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية هواوي ورسالتها، يهدف برنامج TECH4ALL إلى معالجة التحديات العالمية الرئيسية المتمثلة في أهمية تعزيز الشمول ودعم ممارسات الاستدامة. ويركز البرنامج على أربعة مجالات رئيسية وهي: التعليم، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، والتنمية الريفية. وقد طوّرت هواوي برامج متنوعة مع الشركاء لدعم المجتمعات النائية والفئات التي تحتاج إلى المساعدة، مثل أصحاب الهمم والأطفال والشباب العاطلين عن العمل والنساء وكبار السن. وستوحد كل من دو وهواوي جهودهما في إطار برنامج الاستدامة والتنمية الخضراء لإطلاق الإمكانات الكاملة للتقنيات المتقدمة وتسخيرها لخلق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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