تهدف الشراكة الجديدة إلى تطوير حالات استخدام جديدة تستند إلى مجموعة من التقنيات المتقدمة المدعومة بشبكة الجيل الخامس وتوفيرها لعملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ونوكيا، الشركة الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي للمؤسسات، اتفاقية إطارية تهدف إلى تدشين حقبة جديدة من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة المدعومة بشبكة الجيل الخامس للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستمكّن الاتفاقية الجديدة دو من تعزيز ريادتها في مجال تطوير التطبيقات المبتكرة المستندة إلى تكنولوجيا الجيل الخامس وتوفير محفظة واسعة من التقنيات والخدمات المتقدمة للمؤسسات على امتداد دولة الإمارات.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور كلِّ من فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وحمدي فريد، نائب أول للرئيس - تطبيقات الأعمال في نوكيا، وعدد من المسؤولين من كلا الشركتين.

وتتمحور الاتفاقية الجديدة التي ترتكز على سنوات طويلة من الشراكة الاستراتيجية بين دو ونوكيا حول تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والموارد لرسم معالم مستقبل التقنيات المتقدمة والتطبيقات المستندة إليها من خلال شبكة الجيل الخامس. وبموجب الاتفاقية، ستقدم نوكيا لشركة دو مجموعة من الحلول المؤسسية المتطورة، والتي تشتمل على حلول رقمية فائقة السرعة وحالات استخدام جديدة مدعومة بشبكة الجيل الخامس لإعادة تسويقها من خلال برنامج نوكيا للشركاء العالميين.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة في دو: "تربطنا مع نوكيا شراكة استراتيجية متميزة تمتد لسنوات طويلة، ويسرنا توقيع هذه الاتفاقية الجديدة التي تعكس التزامنا المشترك بتسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات عبر تطوير حالات استخدام جديدة تستند إلى أحدث التقنيات ومدعومة بشبكتنا المتطورة من الجيل الخامس وتوفيرها للمؤسسات، إلى جانب توظيفها للارتقاء بجودة حياة الناس. وتشكّل هذه الاتفاقية بداية مرحلة جديدة نهدف خلالها إلى تسخير الإمكانات والفرص الجديدة والواعدة التي توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس، وذلك بما يتماشى مع التزامنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار التكنولوجي".

وتساهم الحلول والابتكارات التي تقدمها نوكيا في مجال تقنية الجيل الخامس في تمكين دو من تحسين أداء شبكتها وتوفير تجارب استخدام متميزة لعملائها، فضلاً عن تعزيز جهوزية الشبكة لدعم التقنيات المستقبلية.

وبدورها قالت ريما مناع، نائبة الرئيس، ورئيسة وحدة أعمال سوق الشرق الأوسط في نوكيا: " نفخر بتعاوننا مع دو وتوقيع هذه الاتفاقية التي نهدف من خلالها إلى تمكين الأفراد والشركات في دولة الإمارات من الاستفادة من الإمكانات التي تتميز بها حلولنا المتقدمة. إن تقنية الجيل الخامس تنطوي على إمكانات هائلة لتسريع عجلة التحول الرقمي للمؤسسات وتطوير حالات استخدام جديدة. وبفضل زمن الاستجابة المنخفض وسرعتها الفائقة، ستفتح هذه التقنية عالماً جديداً من الفرص عبر قطاعات مختلفة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مصادر جديدة للإيرادات".

وستمكّن الشراكة الجديدة الجانبين من نشر حالات استخدام جديدة ومتطورة مدعومة بشبكة الجيل الخامس من دو عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك المصانع والمستودعات والمدن الذكية والمرافق. إضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً توفير العديد من حالات الاستخدام الأخرى في مجالات الروبوتات والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي ليستفيد منها سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

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