دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة مع مؤسسة "هاشغراف"، على هامش فعالية "إينفجن 2023" التي استضافتها دو مؤخراً، تستهدف تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين لتسخير إمكانات منصة "هيديرا بلوك تشين" لتطوير حلول وتطبيقات جديدة تتسم بمستوى عالٍ من الأمان وقابلية التتبع والتطوير استناداً إلى منصة بلوك تشين للمؤسسات.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستوفر دو ومؤسسة "هاشغراف" للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والجهات الحكومية ودوائر البلديات، حلولاً مبتكرة تستند إلى تقنية "بلوك تشين". وسيرتكز التعاون على تعزيز الاستفادة من الكفاءة العالية التي تتمتع بها منصة "هاشغراف" على شبكة عامة لامركزية، بما يضمن توفير تقنية "هيديرا ديستريبيوتد ليدجر" - Hedera Distributed Ledger Technology التي طورتها مؤسسة "هاشغراف" أساساً موثوقاً للحلول التي يتم تطويرها حديثاً. وتشمل القطاعات المستهدفة التصنيع والرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والزراعة، حيث ستسهم الشراكة توفير تطبيقات آمنة وفعّالة لمجموعة واسعة من القطاعات والصناعات.

يُشار إلى أن مؤسسة "هيديرا" تشتهر بكونها شبكة "بلوك تشين" الأكثر استدامة وفقاً لأبحاث مؤسسة UCL، ويتماشى ذلك مع التزام دو بتوفير حلول مبتكرة تلبي متطلبات الاستدامة. ويعزز هذا التعاون مكانة دو كشركة رائدة في تعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الاتصالات. وتتمتع هذه الشراكة بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية في مختلف القطاعات، إضافة إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز منهجيات الشركات واستراتيجيات أعمالها في المشهد الرقمي.

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