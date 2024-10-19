أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن انجاز خطوة مهمة في مجال تعزيز السلامة العامة، والوقاية من الحرائق، بالتعاون مع شركة "Core42"، التابعة لمجموعة "G42" الرائدة في مجال الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، من خلال استخدام حل "حصنتك". وتعمل "دو" من خلال هذا التعاون على تعزيز إمكانات وقدرات البنية التحتية للوقاية من الحرائق على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التكامل والدمج بين 21 ميزة تكنولوجية متطورة في نظام "حصنتك".

وتم الكشف عن هذه المبادرة على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، حيث تشارك فيه "دو" لعرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها الرقمية في مجال الاتصالات، تحت شعارها: "وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة". ويمثل التعاون بين الجانبين خطوة مهمة لمواصلة جهود "دو" الساعية لضمان أعلى مستوى من التطور التقني وتطبيق أفضل الحلول والممارسات، وتحسين العمليات التشغيلية عبر مختلف الأنظمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، بما ينعكس على ترسيخ الأمن والسلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركز عملية تعزيز نظام "حصنتك" على دمج 13 ميزة تقنية، وتشمل الشاشات التفاعلية، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها، بالإضافة إلى ثماني ميزات تطبيقية متطورة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة والوقاية من نشوب الحرائق في الدولة. كما يعكس هذا التكامل المبتكر التزام دولة الإمارات بتبني تقنيات المدن الذكية، مع التركيز على التطورات في مجال السلامة العامة.

صرح جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من "دو": "نحن على أعتاب ثورة تكنولوجية حديثة في مجال إدارة إجراءات السلامة ومنع نشوب الحرائق في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل تعاوننا مع (حصنتك) خطوة محورية مهمة إلى الأمام في رحلتنا لتعزيز بناء مجتمع أكثر أماناً وذكاءً. ومن خلال شراكتنا مع (حصنتك)، يمكن الاستفادة من قوة تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لوضع معيار جديد لبروتوكولات عملية الاستجابة للطوارئ وتحسين البنية التحتية للسلامة العامة."

ومن جانبه، قال يوسف الهرمودي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في "Core42" والمدير العام لـــ "حصنتك": إن "دمج تكنولوجيا (دو) المتقدمة ضمن إطار عمل "حصنتك" يمثل خطوة رئيسية مهمة نحو تعزيز السلامة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث تدعم خبرة "Core42" في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تمكين (دو) من تقديم حلول متقدمة للسلامة من الحرائق، بما يساهم في وضع معايير جديدة لبروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بترسيخ الطموحات الرقمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وضمان بقائها في طليعة الابتكار في مجال المدن الذكية، لتحقيق مستقبل أكثر أماناً ومرونة للجميع."

وتعد الشراكة بين "دو" و"حصنتك"، التزاماً طويل الأمد بمواصلة الابتكار المستمر في مجال تدابير السلامة العامة. وسوف تركز خارطة طريق المشروع على دمج الميزات التقنية المتقدمة في الأجهزة والبرمجيات لتقديم حلول غير مسبوقة في مجال السلامة والوقاية من الحرائق. ومن بين هذه الميزات الامكانات التي توفرها إدارة الأجهزة المتقدمة للوقاية من الحرائق، والتخطيط الديناميكي لعمليات الإخلاء، والتسجيل بدون لمس، وكلها تهدف إلى تسهيل الاستجابات الطارئة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

من المقرر أن يعمل الجانبان على استكشاف التقنيات المستقبلية التي يمكن أن تزيد من أتمتة بروتوكولات الاستجابة والتنبؤ بمخاطر الحرائق المحتملة، مما يضمن بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة وريادة تكنولوجيا السلامة العامة. كما يعمل أيضا التعاون المشترك على تعزيز تفاعل المستخدمين من خلال واجهة تطبيق متطور على الهاتف، مما يؤدي إلى زيادة الوعي العام والمشاركة المجتمعية في ممارسات السلامة العامة والوقاية من الحرائق.

نبذة عن "دو"

"دو"، تحيا بها الحياة، هي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وخدمات الترفيه، والخدمات المالية الرقمية. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تقدم "دو" حلولاً متخصصة، وتوظف تقنيات الحوسبة السحابية، والتحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات الأمن الإلكتروني المتقدمة، ودمج إنترنت الأشياء. وبصفتها محركاً أساسياً وموثوقاً في قطاع الاتصالات الرقمية وشركة رائدة تقود مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، ونعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدم رقمي وأكثر اتصالاً في المنطقة.

نبذة عن "Core42"

تعد شركة "Core42"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "G42" الإماراتية، وهي تعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات والدول من تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. كونها المزود الرائد لخدمات وحلول الحوسبة السحابية السيادية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بكافة خدماته، تستهدف "Core42" مساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم الطموحة من التحول الرقمي، والوصول لهذه الأهداف بشكلٍ سريع وبأعلى معايير الجودة.

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