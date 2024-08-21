تعكس اتفاقية التعاون تكامل الجهود بين مختلف الأطراف لدفع عجلة التحول الرقمي وتمكين المجتمعات من خلال توفير حلول وخدمات اتصال متقدمة ترتقي بأنماط حياة سكان دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة اتصالات من إي آند، اليوم عن تعاون استراتيجي مع شركة "نخيل"، التابعة لدبي القابضة، لتوفير حلول وتقنيات الاتصال للهاتف الثابت وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من مشروعات التطوير العقاري الجديدة التي تنفذها شركة "نخيل" في إمارة دبي. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار مبادرة «تعاون» المشتركة بين دو واتصالات من إي آند لتطوير البنية التحتية لخدمات الاتصال في دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ"دو": "نتطلع إلى توفير أحدث حلول وخدمات الاتصال في مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها شركة "نخيل". وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بتسخير خبراتنا الواسعة ومحفظتنا المتكاملة من أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفد شركة "نخيل" وعملائها بتجارب رقمية متميزة من خلال تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصال في العديد من المشروعات الجديدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مستويات الراحة للمقيمين والزوّار. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل وتوفير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات بما يتماشى مع دورنا كمحفز ومساهم رئيس في دفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن جانبه قال عبد الله سالم المانع، مدير عام اتصالات من إي آند في دبي: "نركز في اتصالات من إي آند على تطوير المجتمعات ودفع عجلة الابتكار بالاعتماد على أحدث حلول وتقنيات الاتصال الرائدة على مستوى القطاع. وستمكننا هذه الشراكة من توحيد جهودنا وتسخير خبراتنا ومواردنا لتعزيز البنية التحتية لتقنيات الاتصال بما يساهم في دعم تطور قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنواصل من خلال هذا التعاون تقديم أفضل خدمات الاتصال وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتمكين المجتمعات وتحسين جودة حياة سكان دولة الإمارات".

ومن خلال مشاريعها الأيقونية المبتكرة، تواصل شركة "نخيل"، التابعة لدبي القابضة، الاضطلاع بدور بالغ الأهمية في تحقيق أهداف إمارة دبي بأن تغدو وجهة عالمية للعيش والعمل والسياحة، وتحويل المساحات الشاسعة والواجهات البحرية إلى مشاريع مستدامة ونابضة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية دبي. ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر شركتا دو واتصالات من إي آند خدمات اتصال متميزة لطيف متنام من الوجهات والمرافق الاستثنائية التي سيستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار في دبي.

وبدوره قال خالد المالك، العضو المنتدب لدى دبي القابضة: "انطلاقاً من التزامنا بإثراء أنماط حياة المقيمين في مجتمعاتنا وزوارها، فإننا حريصون على تشييد مشاريع وبنى تحتية ومرافق عالمية المستوى. ولا شك أن الشراكة الاستراتيجية مع شركتي دو واتصالات من إي أند تعكس التزامنا بتقديم خدمات لا مثيل لها. نحن واثقون بأن توفير خدمة اتصال عالمية المستوى ستمكّن المقيمين في مجتمعاتنا السكنية من التواصل ومشاركة أجمل اللحظات مع بعضهم البعض والعالم من حولهم بسهولة".

وتتيح مبادرة "تعاون" للأفراد والمؤسسات مستوى عالياً من المرونة لاختيار مزود الخدمة الذي يرغبون به أو الانتقال إلى مزود آخر، وتتوافق هذه المبادرة في أهدافها مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز تطور قطاع الاتصالات في الدولة. وبموجب هذه المبادرة، تُتاح لكل من دو واتصالات من إي آند إمكانية الوصول إلى العملاء وتقديم خدمات الاتصال للهاتف الثابت وتعزيز التعاون لتوحيد البنية التحتية لخدمات الاتصال في هذه المشروعات. ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء الحصول على خدمات استثنائية ومجموعة واسعة من الخيارات الهادفة جميعها إلى تعزيز تجارب الاتصال والتواصل.

لمحة حول اتصالات من e&ـ، الإمارات

تعد "اتصالات من e&" ركيزة قطاع الاتصالات ضمن e& في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمثل مهمتها في تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب متميزة للعملاء لتحقيق الأداء الأمثل للأعمال والنمو المستدام.

وتهدف اتصالات منe& إلى تنمية خدماتها الأساسية والرقمية من خلال تعزيز قيمة خدماتها المقدمة للمستهلكين، ودعم رحلتهم في التحول الرقمي الذي يلبي أنماط حياتهم المتطورة والاحتياجات الناشئة. ومن خلال توظيف الابتكار وأحدث التقنيات العالمية، تعمل اتصالات منe& على تقديم ما هو أبعد من خدمات الاتصالات الأساسية، لتشمل عروض الخدمات الصحية، والتأمين، والترفيه والألعاب الإلكترونية وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية، كما تستمر في العمل كشريك موثوق به ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين خدمات الاتصال الخاصة بهم والكثير من الخدمات المبتكرة.

وتعمل اتصالات من e& على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة، والمركبات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي، في كافة القطاعات الحيوية لتعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة تدعم العملاء في ظل عصر رقمي تقوده الاتصالات والتكنولوجيا.

لمعرفة المزيد حول أعمال الاتصالات لدينا ، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.etisalat.ae

نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل، التابعة لدبي القابضة، مطور عقاري رائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. وتمتد مشاريع نخيل الرئيسية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، على مساحة تزيد عن 15,000 هكتار ويقطنها نحو 740,000 نسمة.

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