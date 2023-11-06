ستوظّف دو مجموعة من تقنيات وحلول الاتصال المتقدمة التي طورتها أوكلا للارتقاء بتجارب الاتصال وترسيخ مكانة دولة الإمارات لتبقى في طليعة الدول على مستوى العالم في سرعات اتصال الإنترنت

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "أوكلا"، الرائدة عالمياً في مجال الحلول المصممة لتعزيز ذكاء تقنيات الاتصال، تستهدف توفير تجارب اتصال فائقة الجودة للعملاء في دولة الإمارات. وستشهد الشراكة تقديم "أوكلا" محفظة متنوعة من أحدث حلول وتقنيات الاتصال لشركة دو.

وستعمل دو على تسخير مجموعة من الحلول والتقنيات والأدوات المتقدمة التي طورتها "أوكلا" بغية الحصول على رؤى قيّمة حول أداء الشبكة وجودة التغطية إضافة إلى البيانات الخاصة بقياس إشارات الاتصال. وتهدف دو من خلال هذه الجهود إلى توفير تجارب اتصال متميزة للعملاء عبر دولة الإمارات، فضلاً عن ترسيخ مكانة الدولة وريادتها على مستوى العالم في مجال سرعات الإنترنت وجودة خدمات الشبكة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة "أوكلا" والتي تأتي في إطار حرصنا المستمر على تعزيز أداء شبكتنا والارتقاء بمستوى التجارب التي نقدمها للعملاء على امتداد دولة الإمارات. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على توظيف مجموعة من الحلول والتقنيات المدعومة برؤى وبيانات قيّمة لتحسين كفاءة تقنيات وخدمات الاتصال والتأكد من مواكبة شبكتنا لمتطلبات المستقبل الرقمي."

وستقدم "أوكلا" بموجب اتفاقية الشراكة الدعم لشركة دو من خلال مجموعة من الحلول المتكاملة التي ستوفر رؤى عميقة حول جودة خدمات الاتصال والتجارب التي يحصل عليها العملاء، ما يمكّن دو من اتخاذ قرارات قائمة البيانات في كل ما يتعلق بعمليات تحسين الشبكة. وتعكس هذه الشراكة التزام دو وسعيها المستمر لرفد عملائها بخدمات اتصال متميزة والبقاء في طليعة الابتكار الرقمي على مستوى الشبكة.

ومن جانبه قال ستفيان باي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أوكلا": "تعكس شراكتنا مع دو التزامنا بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصال لتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات النطاق العريض وتوفير أفضل التجارب للعملاء. ونفخر بهذه الشراكة المتميزة التي ستسهم في تمكين دو من مواكبة متطلبات الشبكة إضافة إلى دعم جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتبقى في المرتبة الأولى عالمياً في سرعة شبكة الإنترنت للهاتف المتحرك وفقاً لمؤشر "سبيد تيست" العالمي."

وتهدف دو من خلال هذه الشراكة ليس فقط إلى توفير خدمات اتصال سلسة وضمان أداء عالي للشبكة، بل أيضاً دعم رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل الرقمي فضلاً عن ترسيخ مكانتها لتبقى في طليعة الدول على مستوى العالم في مجال سرعات اتصال الهواتف المتحركة.

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