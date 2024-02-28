تهدف الشراكة الجديدة إلى تمكين المؤسسات في القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات من الانتقال بسلاسة إلى عالم الخدمات السحابية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن إبرام شراكة جديدة مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الاتصالات 2024 في برشلونة، تهدف إلى تعزيز التحول السحابي للمؤسسات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستشهد الشراكة الجديدة بين الجانبين إنشاء مركز متقدم للتميز السحابي (CCoE) تتمثل أهدافه في تطوير أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية وسياسات ومتطلبات الحوكمة للانتقال إلى السحابة، بما يساهم في تمكين دو من تقديم خدمات سحابية مبتكرة لعملائها.

وستعمل دو عبر هذه الشراكة على توفير حلول سحابية مخصصة وفقاً لمتطلبات الجهات الحكومية والمؤسسات عبر مختلف القطاعات، وذلك من خلال تسخير الإمكانات التي تتمتع بها تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل أمازون ويب سيرفيسز على تمكين شركة دو من تطوير قدراتها في مجال توفير الخدمات السحابية السيادية لتلبية متطلبات الحوكمة وتوطين البيانات واستضافتها محلياً إضافة إلى متطلبات أمان وحماية البيانات للمؤسسات والجهات الحكومية والقطاعات التنظيمية في دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ"دو": "تنسجم أهداف هذه الشراكة مع أمازون ويب سيرفيسز مع رؤية دو الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مزوداً رقمياً رائداً وموثوقاً به من جانب المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتمكينها من مواكبة متطلبات التحول الرقمي من خلال تزويدها بخدمات ومنصات وحلول رقمية مبتكرة. وسيتيح لنا هذا التعاون تسخير أحدث تقنيات وخبرات أمازون ويب سيرفيسز لتعزيز قدراتنا في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس بما يسهم في خلق قيمة أكبر للمؤسسات في دولة الإمارات وتمكينها من تحقيق نجاحات مستدامة في العصر الرقمي".

وستعمل الشركتان على توظيف خبراتهما ومواردهما لمساعدة العملاء على نقل أنظمتهم وعملياتهم ذات المهام الحرجة إلى السحابة، فضلاً عن تطوير تطبيقات سحابية جديدة بما يتماشى مع متطلبات الأعمال. وتعتزم دو أيضاً الاستفادة من الخدمات والتقنيات السحابية التي توفرها أمازون ويب سيرفيسز لتحديث البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات وشبكاتها الداخلية.

ومن جهته قال برنارد نجم، نائب الرئيس للاتصالات في الشرق الأوسط بشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS): "يسرنا التعاون مع شركة دو لدعم جهودها ورؤيتها الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكين المؤسسات في القطاعين العام والخاص من تقديم تجارب رقمية محسنة لعملائها. إن التقنيات السحابية المبتكرة تسهم بشكل ملموس في تعزيز مرونة المؤسسات والشركات من جميع الأحجام وتحفيزها على الابتكار ومواكبة متطلبات العصر الرقمي. ونتطلع إلى توحيد جهودنا مع دو لمساعدة العملاء على تحديث البنى التحتية الرقمية لمؤسساتهم، وتسخير الإمكانات التي تتمتع بها البيانات لتسريع مسارات التحول الرقمي".

ويهدف هذا التعاون أيضاً إلى تحديث منصات الدعم الرقمي في دو واستكشاف إمكانيات توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجارب العملاء وتحسين عمليات الشبكة. وقد بدأت دو وأمازون ويب سيرفيسز العمل مسبقاً على تعزيز قدرات روبوتات الدردشة التي توفرها شركة دو لعملائها بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي إضافة إلى تحليلات ورؤى فورية لرحلات وتجارب العملاء. وتعمل الشركتان أيضاً على استكشاف الإمكانات والفوائد المحتملة لتقنية شبكة الوصول الراديوي السحابية (Cloud RAN) لتحديث شبكة دو وتحسين أدائها، بما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية وتبسيط عمليات إدارة الشبكة.

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