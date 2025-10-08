دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق خدمات رقمية جديدة شاملة ضمن مبادرة "أمورك طيبة"، والتي تهدف إلى تعزيز التزامها بمواصلة تمكين العملاء واحداث نقلة نوعية في إمكانات ووسائل التواصل معهم، وتبسيط أسلوب التعامل مع الخدمات الذاتية المتنوعة التي توفرها "دو" من خلال إتاحة أقصى مستويات السهولة، والمرونة، والأمان، وتعزيز القدرة على التحكم الشخصي الكامل للعملاء في الخدمات المُقدمة إليهم.

وتُجسد مبادرة "أمورك طيبة"، الرؤية الاستراتيجية لشركة "دو" القائمة على وضع العملاء كمحور لكل الخدمات الرقمية المتطورة، بحيث يتمكنون من إدارة كافة احتياجاتهم في مجال الاتصالات ذاتياً وفق أسلوبهم الخاص وبالطريقة التي تُناسبهم. ومن خلال تبسيط التعاملات الرقمية مع "دو" وتعزيز قدرات الخدمات الذاتية، تمنح "دو" العملاء إمكانية إنجاز المزيد من التعاملات بخطوات بسيطة ومجهود أقل، والاستمتاع بتجربة رقمية أكثر راحة ومرونة.

تمكين العملاء عبر تجارب رقمية مُبسطة

وتعمل الخدمات الرقمية الجديدة والمطورة ضمن مبادرة "أمورك طيبة"، على تحويل العمليات التشغيلية المُعقدة تقليدياً للحصول على الخدمات المتنوعة إلى تجارب رقمية مُبسطة ورائعة يقودها العميل بنفسه. حيث أصبح بإمكان العملاء الآن الاستفادة من مستويات غير مسبوقة من التحكم في الخدمات التي يريدها عبر إتاحة اختيار الخدمة الذاتية المتطورة، والتكامل السلس مع البنية التحتية الرقمية الوطنية مثل الهوية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة،"UAE PASS"، إلى جانب الاعتماد على الأتمتة الذكية التي تتوقع احتياجاتهم وتلبيها بسهولة ويُسر.

كما تتعامل المبادرة بكفاءة مع التحديات الفعلية للعملاء من خلال القضاء على طوابير الانتظار في مراكز الخدمة، وتقليل التعاملات الورقية، وتوفير الوصول الدائم للخدمات الأساسية على مدار الساعة. وسواء تعلق الأمر بتحديث البيانات الشخصية، أو إدارة المدفوعات، أو تفعيل خدمات جديدة، فإنه يُمكن للعملاء إنجاز جميع هذه المهام ذاتياً بسهولة عبر القنوات الرقمية المرنة المُبسطة التي تُناسب جداول أعمالهم.

كما تركز الخدمات الرقمية المُطوّرة من "دو" على تعزيز سهولة الاستخدام والتصميم الشامل، بما يضمن تمكين جميع العملاء بلا استثناء من الاستفادة من الخدمات بكل ثقة. وتشمل منظومة الخدمات الذاتية المُتكاملة واجهات مستخدم سهلة الاستخدام، وإرشادات تفصيلية تعالج طلبات العميل خطوة بخطوة، واختيارات مُتعددة للتفاعل تُلائم التفضيلات الفردية لكل عميل.

وتدعم مبادرة "أمورك طيبة"، كافة أهداف أجندة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تشجيع الاعتماد على حلول مُستدامة لا ورقية. كما أنها تتيح للعملاء المساهمة في دعم الاستدامة البيئية من خلال تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتقليل معدل زيارة نقاط التواصل التقليدية، إلى جانب توفير سهولة الاستخدام والراحة.

وتلتزم "دو" بمواصلة تقديم خدمات رقمية سريعة، سهلة وآمنة لجميع العملاء، مع ميزات مُتقدمة تشمل التكامل مع الهوية الرقمية "UAE PASS"، وقدرات الأتمتة الذكية، والتفعيل الفوري للخدمات عبر حلول رقمية مُبتكرة. كما تُجسد مُبادرة "أمورك طيبة"، التزام "دو" بالابتكار الذي يتمحور حول العملاء، وضمان أن كل نقطة تواصل رقمية تستجيب لاحتياجاتهم المُتجددة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والموثوقية التي يتوقعها ويستحقها عملاء "دو".

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.du.ae/ar/go-on-easy-mode

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات