على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إبرامها شراكة جديدة مع كل من هواوي و"سينوترانس" لتقديم حلول روبوتية مدعومة بتقنية الجيل الخامس ومخصصة لتعزيز كفاءة العمليات في مستودعات تخزين الخدمات اللوجستية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، الذي تشارك فيه دو تحت شعار "تمكين الجهات الحكومية...نصنع معكم الواقع الإماراتي" وتستعرض في جناحها مجموعة من العروض التفاعلية والتوضيحية بما في ذلك أحدث تقنيات المستقبل مثل إنترنت الأشياء والواقع المعزز وعالم "الميتافيرس" وبلوك تشين وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والروبوتات.

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً بفضل موقعها الاستراتيجي وامتلاكها مرافق لوجستية عالمية المستوى، ويساهم قطاع الخدمات اللوجسيتة بدور حيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حين أن قطاع الخدمات اللوجستية قد وظّف مسبقاً بعض حلول الأتمتة في عمليات التخزين وتعزيز مستوى الإنتاجية، إلى أن الافتقار إلى حلول الأتمتة المتطورة بتقنية الجيل الخامس يشكل عقبة حاسمة أمام العديد من الشركات.

وكجزء من اتفاقية التعاون، ستقدم دو وهواوي حل شبكة Campus المدعوم بتقنية الجيل الخامس وقدرات الأتمتة الرئيسة التي تتميز بها تقنية الجيل الخامس لشركة "سينوترانس"، المنصة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، والتي ستستخدم شبكة Campus المدعومة بتقنية الجيل الخامس في رحلتها للتحول الرقمي ومواكبة متطلبات الصناعة 4.0، بما في ذلك أتمتة العمليات ومستودعات التخزين.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو"يشكل هذا التعاون مثالاً على الجهود التي تبذلها دو لتعزيز تعاونها مع الشركات الرائدة على مستوى القطاع حول العالم لابتكار وتطوير حلول حديثة تساعد عملائنا وشركائنا على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز نجاحاتهم وتنافسية الخدمات التي يقدمونها في السوق. وتلعب تقنية الجيل الخامس دوراً مهماً في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي من خلال مساهمتها في تعزيز القدرات الأساسية داخل الشبكات المؤسسية. وتهدف دو إلى مساعدة عملائها من الشركات العاملة في القطاع الصناعي على تعزيز ذكاء العمليات في مستودعات التخزين لديهم من خلال حلول شبكة Campus المدعومة بتنقية الجيل الخامس، والتي نتوقع أن تساهم في توفير مزايا غير مسبوقة للشركات سواءً في مستودعات التخزين أو الخدمات اللوجستية التي تقدمها".

وتعمل كل من هواوي ودو على تسريع وتمكين الرقمنة الصناعية من خلال حلول الروبوتات المدعومة بتقنية الجيل الخامس والتي تتيح قدرات تحرك وانتقال سلسة داخل المبنى - ما يجعل الروبوتات أسرع وأكثر استجابة وقدرة على التكيف مع المتطلبات.

الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الامارات للتصالات المتكتملة ومن جانبه قال فهد ت في هواوي: "في ظل التطور الذي يشهده قطاع مستودعات التخزين والخدمات اللوجستية، يتزايد الطلب على الحلول الحديثة. وبصفتنا مزوداً رائداً على مستوى العالم لحلول وأنظمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، تلتزم هواوي بتوفير أحدث الحلول والتقنيات المدعومة بتقنية الجيل الخامس كمحفز للتحول الرقمي لقطاع المستودعات والخدمات اللوجستية. ويسرنا التعاون مع دو في مجال تطوير وتوفير أحدث الحلول الروبوتية من الجيل التالي، والتي ستسهم في تعزيز القدرات البشرية وخفض التكلفة الإجمالية للعمليات وتحسين تكلفة المنتجات للمستخدمين النهائيين. وسنعمل في هواوي باستمرار كداعم أساس وقوي لمسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً القادمة".

حلول du الروبوتية المعتمدة على تقنية 5G تتيح لمستخدميها إمكانية التنقل السلس داخل مرافق العمل، مما يجعل من الروبوتات أكثر سرعة واستجابة وتكيّفاً لمواكبة القدرات البشرية وتعزيز درجة الفعالية.

تتكبد المستودعات التي ما زالت تعتمد على العمالة البشرية التقليدية تكاليف تشغيلية عالية إلى جانب الأخطاء البشرية والحوادث المتكررة، مما يؤدي إلى توقف العمل وانخفاض مستوى الكفاءة. وتعمل الحلول الروبوتية المدعومة بتقنية الجيل الخامس على زيادة مستوى الكفاءة التشغيلية للمستودعات الرئيسة بنسبة 25٪، وزيادة حركة المخزون ومبيعات البضائع بنسبة 20٪، فضلاً على المساعدة في تقليل وقت الإنتاج والشحن بنسبة 30٪ وخفض تشغيل اليد العاملة بنسبة 20%.

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