دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة "سبلنك"، الرائدة في مجال الأمن السيبراني وتقنيات المراقبة، لدعم وتعزيز المرونة الرقمية للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمثل أهداف مذكرة التفاهم في تعزيز أوجه التعاون بين الشركتين لتقديم محفظة من الحلول والتقنيات المصممة للارتقاء بمستويات المرونة الرقمية للمؤسسات في دولة الإمارات ومساعدتها على ضمان أمن البيانات وبلوغ آفاق جديدة من التميز التشغيلي في عملياتها.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل دو على تقديم أول محفظة من الحلول السحابية المستضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدعومة بأحدث التقنيات التي طورتها شركة "سبلنك" لتعزيز المرونة الرقمية للعملاء. وستمكّن المنصة الجديدة عملاء دو في القطاع العام والخاص من تشغيل أنظمتهم الرقمية وإدارتها على نحو سلس مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان والحماية. وتمتد الشراكة بين الجانبين إلى ما هو أبعد من تطوير البنية التحتية، لتشمل توفير خدمات مُدارة ذات قيمة مضافة مصممة خصيصاً للشركات في الإمارات العربية المتحدة. وسيشمل هذا التحالف الاستراتيجي أيضاً التعاون في مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك جهود تسويقية وفعاليات تعليمية مشتركة يتم تنظيمها من جانب الفرق المتخصصة من كلا الجانبين.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في دو: "يسرنا الشروع في هذه الرحلة الطموحة مع شركة "سبلنك" والتي تتوافق تماماً مع التزامنا بتقديم أحدث الحلول والتقنيات المتطورة لتمكين عملائنا من مواكبة متطلبات التحول الرقمي. وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية مساعينا الرامية إلى تلبية متطلبات عملائنا من المؤسسات ومساعدتهم على الاستفادة بكل ثقة من الإمكانات التي ينطوي عليها العالم الرقمي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات أمن البيانات والتميز التشغيلي وذلك من خلال رفدهم بخدمات سحابية مستضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصممة لتعزيز مرونتهم الرقمية. وسنعمل عبر هذا التعاون على تطوير نهج شامل لحماية البيانات الهامة، وتعزيز الكفاءات التشغيلية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع ضمن منظومات رقمية آمنة ومتطورة."

ومن جانبه قال غاري ستيل، الرئيس التنفيذي لشركة "سبلنك": "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة دو الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنعمل معاً على تمكين المؤسسات من خلال منحها الثقة والأمان اللذين تحتاجهما للتقدم والنمو في المشهد الرقمي الذي يزداد تعقيداً في ظل التهديدات الإلكترونية. ويجسّد هذا التعاون التزامنا المشترك بالابتكار وتعزيز أمان المستقبل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة."

إضافة إلى ذلك، تتضمن الشراكة تطوير استراتيجية شاملة لطرح المنتجات والخدمات الجديدة في السوق، وستعمل هذه الاستراتيجية على دعم تطلعات دو على مستوى الأعمال والمبادرات المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يساهم في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الحلول المصممة لتعزيز المرونة الرقمية. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقطة تحول في مسار تمكين التميز في مجال المرونة الرقمية بدولة الإمارات، ما يدعم جهود المؤسسات ومساعيها لتحقيق نجاحات مستدامة في مستقبل رقمي أكثر أماناً ومرونةً.

وتطمح كل من دو و"سبلنك" إلى المساهمة بدور حيوي في دعم الأجندة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتمكين التحول الرقمي للمؤسسات في القطاعين العام والخاص من خلال تزويدها بأحدث التقنيات والحلول الرائدة لتعزيز المرونة الرقمية. وتعكس هذه الشراكة التزام الشركتين بتعزيز جودة البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانة الدولة في طليعة الابتكار الرقمي والتكنولوجي على مستوى العالم.

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