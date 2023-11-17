يستهدف التعاون الجديد بين الجانبين تعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتبسيط عملياتهم من خلال تقديم منتجات وخدمات سيسكو عبر السوق الرقمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أطلقتها دو مؤخراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن تعاونها مع سيسكو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، تستهدف توفير منتجات سيسكو وخدماتها وحلولها المتطورة ضمن منصة السوق الرقمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أطلقتها دو مؤخراً، وذلك بهدف تلبية المتطلبات المتنامية من جانب العملاء في دولة الإمارات. ويعزز هذا التعاون الجهود المشتركة بين دو وسيسكو والرامية إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى كونه يمثل علامة فارقة في رحلة دو نحو تقديم أفضل الخدمات والحلول التكنولوجية لعملائها.

وتساهم هذه الشراكة الموسّعة بين الجانبين في فتح قنوات قنوات جديدة تتيح للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول على نحو سلس ومريح إلى أحدث الحلول والخدمات التي طورتها سيسكو، والمتوفرة في منصة دو. وتشملهذه الحلول أحدث التقنيات وحلول الأمن السيبراني وأدوات تعزيز التعاون بين فرق العمل.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع سيسكو لتوفير محفظة شاملة من أحدث حلول وخدمات الأمن السيبراني وأدوات التعاون على منصة سوق دو الرقمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستمكننا هذه الشراكة من تزويد عملائنا بمجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول المتطورة التي تمكنهم من مواكبة متطلبات العصر الرقمي. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التقنية لعملائنا وتحفيز الابتكار التكنولوجي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتهدف دو من خلال توحيد جهودها مع سيسكو إلى تعزيز محفظتها الشاملة من أحدث الحلول والخدمات في مجال الأمن السيبراني من منظومتها الواسعة من الشركاء، وتوفيرها لعملائها من المؤسسات في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، يسهم الجمع بين أحدث منتجات وخدمات الأمن السيبراني من سيسكو، وإمكانات السحابة الهجينة والبنية التحتية لخدمات الاتصال التي تمتلكها دو، في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبسيط العمليات، وخفض التكاليف من خلال أتمتة إدارة عمليات الأمن السيبراني.

ومن جانبه قال محمد طنطاوي، المدير العام لقسم الاتصالات ومزودي الخدمات الإلكترونية لشركة سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نؤمن في سيسكو بأهمية مثل هذه الشراكات المثمرة ودورها في دفع عجلة الابتكار. ويتيح لنا التعاون مع شريك موثوق ورائد على مستوى القطاع مثل دو لتوفير حلولنا المتطورة في السوق الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أطلقتها الشركة مؤخراً، توسيع نطاق الوصول إلى أحدث ابتكاراتنا، بما يساهم في منح العملاء مستوى عالٍ من القيمة. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة".

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