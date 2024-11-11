مبادرات "دو" عززت تقديم المعرفة المتطورة للشباب وألهمتهم بالحلول المبتكرة لمواجهة التحديات بهدف تنمية ورعاية قادة التكنولوجيا في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، أن "مجلس دو للشباب" التابع لها قد حاز على لقب (منظمة العام لتمكين الشباب في القطاعين العام والحكومي)، ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي الفوز باللقب تقديراً للجهود الفعّالة لمجلس دو للشباب في تمكين الشباب، والتزامه الراسخ بتعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير المهارات، وتعزيز الاندماج الثقافي بين شباب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الجوائز المرموقة في المنطقة في مجال الموارد البشرية، وتهدف إلى تسليط الضوء على منجزات مؤسسات القطاع العام والأفراد ممن أظهروا قيادتهم المثالية في دفع تطور الموظفين في مجالات متعددة من بينها تطوير القيادات، وإدارة الموارد البشرية، وتعزيز التنوع المؤسسي والمشاركة، وتخطيط وتنفيذ إستراتيجيات فعّالة للموارد البشرية. وتُكرم الجائزة المؤسسات والأفراد عبر 20 فئة متخصصة في الجوانب التي أظهروا تميزاً لافتاً فيها.

وقالت نورة ناصر رئيسة مجلس "دو" للشباب: إن "جهود (دو) لتمكين الشباب قد عززت تشكيل المستقبل الواعد لشبابنا، ودعمت اكتسابهم للمعرفة اللازمة بالتقنيات الناشئة من أجل إعدادهم للمستقبل، ووضعهم في المكانة الريادية المرموقة في مجال الابتكار الرقمي. وتسلط هذه الجائزة الضوء على أهمية التواصل بين العقول الشابة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تؤكد على فعالية برامجنا وتأثيرها الإيجابي في تطوير القيادات الشابة القادرة على الابتكار من خلال تعزيز الوعي الرقمي".

ويقود مجلس "دو" للشباب العديد من المبادرات التي تهدف إلى رعاية وتنمية إمكانات الشباب والتعامل مع تطلعاتهم واهتماماتهم، ومنها برنامج رواد الشباب الرقمي الذي مكّن المشاركين فيه من اكتساب أحدث المعارف في التقنيات الرقمية الناشئة بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والميتافيرس. بالإضافة إلى ذلك، لعب مجلس "دو" للشباب دوراً محورياً في إطلاق عدد من المبادرات مثل مشروع "العيدية"، ومبادرة دعم الفتيات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وبودكاست شباب "دو"، ودورة تعليم اللهجة الإماراتية، وورشة عمل "أنا مميزة"، للتأكيد على النهج المتكامل الذي تتبعه "دو" لتمكين الشباب.

وفي إطار الالتزام بترسيخ الابتكار الرقمي ومواصلة تطوير الموارد البشرية، أطلق مجلس "دو" للشباب ورشة عمل تدريبية خاصة بالروبوتات في يوم المهارات الشبابية، لأبناء موظفي "دو" الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 15 عاماً، تحت إشراف محمد الشامسي، المهندس الإماراتي البارز في مجال الروبوتات، حيث تم تقديم برنامج تدريبي مُعتمد ومُكثف لمدة يومين لتعزيز مهارات الابتكار من خلال تجارب عملية تفاعلية في مجال الروبوتات، وإتاحة المعرفة الأساسية في مجال الروبوتات والبرمجة ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينسجم تماماً مع رؤية "دو" الرقمية ويعزز التزامها برعاية قادة التكنولوجيا المستقبليين.

كما أطلق مجلس "دو" للشباب، برنامج مهارتي تجارتي، لدعم ريادة الأعمال والذي يتيح للموظفين عرض وتنمية مهاراتهم المتنوعة والاستفادة منها لتحقيق الدخل، من خلال توفير فرص مُستدامة لتطوير المهارات المختلفة بداية من البرمجة حتى فنون الطهي. وشارك في البرنامج أكثر من 3000 موظف عبر ثلاث جلسات، حيث نجح في تعزيز بناء مجتمع نابض بالحياة من الموظفين الرياديين، وترسيخ ثقافة تبادل المهارات والتطوير الشخصي.

وتُعتبر جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي منصة لتكريم أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية في القطاعين العام والحكومي، حيث سلطت الضوء على مبادرات مجلس شباب "دو" التي تعد نموذجاً يُحتذى به للخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز امكانات برامج التفاعل التي تركز على تنمية جيل أكثر جاهزية لتشكيل المستقبل الرقمي.

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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