تعاون استراتيجي يعكس مكانة "دو" الريادية بقطاع الاتصالات لتحقيق الأهداف الطموحة للتحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعزز تطور شبكة "دو" نحو تقديم الخدمات السحابية وتغطية كافة حالات الاستخدام المتقدمة.

يستفيد العملاء من بنية "أمازون ويب سيرفيسز" وتقنيات "نوكيا" لتعزيز مرونة وأمان شبكة النفاذ الراديوي السحابية لــ "دو".

برشلونة / دبي : أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن تعاونها الاستراتيجي مع عملاقي التكنولوجيا العالمية، شركة "أمازون ويب سيرفيسز - (AWS)"، وشركة "نوكيا - "Nokia، لتعزيز الابتكار في قطاع الاتصالات من خلال تحويل شبكة النفاذ الراديوي (RAN) في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظومة قائمة على الحوسبة السحابية. وقد عرضت شركة "أمازون ويب سيرفيسز - (AWS)"، هذا التعاون من خلال عرض توضيحي مُشترك لحل شبكة النفاذ الراديوي من الجيل الخامس السحابية (5G Cloud RAN)، ضمن جناحها خلال المشاركة في المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025 (Mobile World Congress)، في مدينة برشلونة بإسبانيا.

ويركز التعاون على الاستفادة من تقنية شبكة النفاذ الراديوي السحابية المتقدمة من "نوكيا"، والبنية السحابية القوية من شركة "أمازون ويب سيرفيسز - (AWS)"، لدعم طموحات "دو" في تسريع التحول الرقمي عبر المنطقة. وبموجب التعاون الاستراتيجي، فإن شركة "أمازون ويب سيرفيسز"، تستضيف وحدة"vDU” الافتراضية (Virtualized Disaggregated Unit)، كجزء من تقنيات الشبكات التي ترفع كفاءة خدمات الاتصال، والتابعة لنوكيا على خادم (AWS Graviton 3 Outposts )، وهو ما يعزز مواصلة "دو" تنفيذ طموحاتها في تسريع التحول الرقمي في المنطقة.

وصرح سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو": أن "التعاون الاستراتيجي مع شركتي (نوكيا)، و(أمازون ويب سيرفيسز)، يلبي طموحاتنا نحو مواصلة تعزيز كفاءة خدمات الاتصالات، وتقديم أداء شبكي استثنائي وخدمات تقنية مُبتكرة. كما أن شبكة الجيل الخامس السحابية (5G Cloud RAN)، تعزز كفاءة خدماتنا ومرونتها، وتُمكننا من استكشاف الفرص والخدمات الجديدة التي يمكن أن تقدم قيمة حقيقية لعملائنا والمجتمع بأسره."

ومن خلال هذا التعاون الإستراتيجي، ستعمل "دو" على تفعيل حلول شبكة النفاذ الراديوي السحابية من "نوكيا" باستخدام الخدمات السحابية لشركة "أمازون ويب سيرفيسز"، من أجل استكشاف وتطوير حالات الاستخدام الرئيسية في شبكات الاتصال اللاسلكي، وكذلك التقنيات في أطراف الشبكة القريبة من المستخدمين النهائيين (RAN Edge)، لتحسين أداء التطبيقات التي تتطلب استجابة سريعة، بما يتيح لـــ "دو" أقصى قدر من المرونة للنشر التجاري والتسويق لـشبكة النفاذ الراديوي السحابية ( Cloud RAN)، بالإضافة إلى تفعيل التجارب الهندسية للشبكة الراديوية السحابية من "نوكيا" باستخدام برمجيات الشبكة الراديوية السحابية المبنية على الخدمات المصغرة، والتي تعمل بناء على منظومة شركة "أمازون ويب سيرفيسز"، السحابية المدعومة من خوادم "AWS Outposts" المتواجدة محلياً، مما يجمع بين أفضل الحلول من "أمازون ويب سيرفيسز"، و"نوكيا" لتحقيق أقصى قدر من التوافق في الميزات والأداء.

كما يؤدي التعاون إلى مواصلة الخدمات السحابية التي تقدمها "أمازون ويب سيرفيسيز"، عبر شبكة الجيل الخامس من "دو"، مع التوسع إلى أقصى حد وتقديم إطار عمل مشترك للأتمتة والمراقبة والأمان. ومن خلال (Low-Latency Transport)، ويعني نقل البيانات بزمن استجابة مُنخفض، تتمكن "دو" من تحسين استجابة الشبكة وتقديم خدمات أكثر كفاءة.

من جانبه، قال أمير راو، مدير إدارة الاتصالات لشبكة الجيل الخامس في شركة "أمازون ويب سيرفيسز"،" يسعدنا أن نتعاون مع شركتي (دو)، و(نوكيا)، لدعم تحول شبكة (دو) إلى الخدمات السحابية. لقد تم بناء خوادم (AWS Outposts Graviton3) من خلال شبكة (RAN) وهو يعمل بمعالج من نوع (ARM)، مما يقدم أداء جيد بكفاءة طاقة ممتازة، ويساعد في تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، مما يوفر للعملاء أقصى مرونة في تصميم شبكة النفاذ الراديوي السحابية، وتحقيق أفضل ميزاتها".

من جانبه، قال مارك أتكينسون، رئيس قسم الشبكة الراديو السحابية في "نوكيا": إن "هذا التعاون الناجح مع (دو)، و(أمازون ويب سيرفيسز) يؤكد نجاح نهجنا في مجال شبكة الوصول الراديوي متعددة الاستخدامات (anyRAN)، وهو أمر مهم في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتسم بالديناميكية والتنافسية. وبالتعاون مع شركائنا الرائدين في قطاع الاتصالات، ندعم تطور شبكة النفاذ الراديوي السحابية بناءً على أولويات عمل عملائنا، مما يتيح نماذج إيرادات جديدة وخيارات تحقيق الدخل".

ويُبرز هذا التعاون استراتيجية الشبكة الراديوية الهجينة المبتكرة لـ "دو"، والتي تدمج بسلاسة البنية التحتية المُصممة خصيصا مع حلول السحابة الأصلية لتقديم مرونة وقابلية للتوسع لا مثيل لها. كما تلبي نهج الشبكة الراديوية الهجينة الاحتياجات الرقمية الديناميكية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتدعم تطوير حالات استخدام مُتقدمة، وتعزيز التطبيقات الخاصة بالقطاعات المختلفة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

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