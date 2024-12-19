"تايرا" يساعد الشركات على تطوير العمليات التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنسيق بين فرق العمل عبر منصة متكاملة وفعالة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن شراكة حصرية مع شركة "سايبر سبيس للتكنولوجيا" الإماراتية والمطوًرة لمنصة "تايرا"، منصة إدارة الأعمال المبتكرة، والمتخصصة في مجال تحسين أداء العمليات التشغيلية لفرق العمل على تنوع أحجامها. وتهدف الشراكة إلى إحداث ثورة في إدارة الأعمال من خلال تقديم منصة متكاملة وشاملة تعزز تجربة العملاء وتدعم الابتكار. وتم توقيع الشراكة بحضور كل من فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو" وعبد الله خليفة الشاعر، الشريك الإداري لشركة "سايبر سبيس للتكنولوجيا".

وستعمل "دو" بموجب هذه الشراكة على تقديم مجموعة حلول "تايرا" المتكاملة في مجال الأعمال لعملائها من الشركات، حيث تجمع الأدوات الإدارية الأساسية في منصة واحدة عبر تطبيق محلي من نوع"SaaS" ، ويعني Software as a Service""، أو "البرمجيات كخدمة"، وهو نموذج يتيح للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات عبر الإنترنت، وسوف يعمل التطبيق على مساعدة الشركات على تحسين وتبسيط عمليات إدارة أعمالها بشكل فعال ومبتكر.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع "تايرا"، والتي تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في رحلتنا نحو تغيير المشهد الرقمي للشركات في دولة الإمارات. وترتكز شراكتنا على رؤية مشتركة لتبسيط التعقيدات في إدارة الأعمال من خلال التكنولوجيا المبتكرة. ومن خلال دمج مجموعة حلول "تايرا" الشاملة في خدماتنا، فإننا نقدم لعملائنا أداة تحويلية تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وترتقي أيضاً بتجربة العملاء بشكل عام."

ومن المقرر أن يستفيد العملاء من مستوى التنسيق السلس بين فرق العمل، بحيث تتم إدارة المشاريع بشكل منظم، وإدارة العلاقات مع العملاء بكفاءة، وإتاحة وظيفة الدردشة الديناميكية، وإدارة الملفات المُنظمة، ومجموعة من الأدوات الإنتاجية، بالإضافة إلى برنامج لولاء العملاء يعتمد على الألعاب الإلكترونية، ويمكن إدارة كل هذه الوظائف والمزايا عبر لوحة تحكم إدارية سهلة الاستخدام.

من جانبه، قال عبد الله خليفة الشاعر، الشريك الإداري لشركة "سايبر سبيس للتكنولوجيا": "تم تصميم منصتنا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات، حيث نقدم أدوات تسهّل العمليات التشغيلية داخل المؤسسات، وتعزز الإنتاجية، وتدعم التعاون بين فرق العمل المختلفة. ونحن ملتزمون بهذه الشراكة لأنها تنسجم تماماً مع مهمتنا في تقديم حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال وتعزز التواصل والتفاعل بين فرق العمل."

كما توفر "تايرا" خيارات استضافة مرنة، سواء على السحابة أو على الخوادم الخاصة بالعملاء، مع التركيز على أمن البيانات والامتثال لأعلى المعايير. وبفضل قدرات "تايرا" في الأتمتة وتحسين الكفاءة، يمكن للشركات تحسين العمليات التشغيلية وتعزيز سهولة سير العمل، وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى التنسيق بين فرق العمل.

وتأتي "دو" و"تايرا" في طليعة تطوير مستقبل إدارة الأعمال وإعادة تشكيله من خلال التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على العملاء، مما يمكّن الشركات من الحصول على الأدوات اللازمة للنجاح في سوق سريعة التطور.

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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