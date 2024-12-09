دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تعاون استراتيجي مع "يونيليفر "، الشركة الإقليمية الرائدة في تصنيع وتوريد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية المنزلية والمنتجات الغذائية. ويركز التعاون على دراسة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في مجال إدارة وتحويل المستودعات وسلاسل التوريد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب اتفاقية التعاون، يعمل الجانبان معاً على دراسة جدوى تركز على تطوير الحلول المبتكرة لإدارة المستودعات في قطاع التصنيع بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الدراسات المُعمقة إلى استكشاف إمكانيات تطبيق الحلول الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والممارسات المستدامة لتطوير إدارة العمليات التشغيلية في المستودعات ورفع كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز المسؤولية البيئية.

تعليقاً على هذا التعاون، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "التعاون مع (يونيليفر) يفتح آفاقاً جديدة نحو تجاوز الإمكانات الحالية في مجال الأتمتة الصناعية. حيث إن دمج خبرتنا الطويلة في مجالات إنترنت الأشياء والتقنيات الذكية مع رؤية (يونيليفر) لسلاسل التوريد الرقمية، سيؤدي إلى انشاء نموذج جديد متقدم وقوي للممارسات الصناعية الرائدة."

وبالاستفادة من حلول وخبرات "دو" في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وخبرات "يونيليفر" في إدارة المستودعات وعمليات سلاسل التوريد، ستعمل الشركتان على استكشاف حلول رقمية وذكية تعمل من خلالها على تحسين العمليات التشغيلية وإدارة المستودعات، وتشمل مختلف المجالات منها تعزيز الاستدامة من خلال خفض استهلاك الطاقة، وضمان كفاءة العمليات التشغيلية. وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم رؤى استراتيجية تمهّد الطريق أمام نشر التقنيات الحديثة المتطورة التي تحقق أهداف الاستدامة إلى جانب أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية.

من جانبه، قال محمود عبد النبي، رئيس سلاسل التوريد لقطاع منتجات التجميل والعناية في "يونيليفر" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا: "يهدف تعاوننا مع (دو) إلى تقديم رؤى مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية وتضع معياراً مستقبلياً لإدارة المستودعات والتصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومن خلال دمج قدراتنا المشتركة، تسعى (يونيليفر) إلى تطوير نموذج ريادي للابتكار الصناعي يكون مرجعاً ومعياراً لأعمال الشركات الأخرى."

يعكس هذا التعاون التزام كل من "دو" و"يونيليفر" بزيادة مستوى الكفاءة، وتعزيز الاستدامة، والتحول الرقمي في العمليات التشغيلية بالمستودعات وسلاسل التوريد.

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "يونيليفر":

"يونيليفر" هي واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والعناية المنزلية، والتغذية. تُباع منتجاتها في أكثر من 190 دولة حول العالم، ويستخدمها نحو 3.4 مليار شخص يومياً. يعمل لدى الشركة نحو 100 ألف موظف، وتبلغ مبيعاتها 59.6 مليار يورو في عام 2023.

لمزيد من المعلومات عن "يونيليفر":

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