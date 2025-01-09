دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن مبادرة جديدة تتضمن إطلاق برنامج "رواد الشباب الرقميين"، بالتعاون مع شركة "هواوي"، حيث يستضيف "مجلس دو للشباب" هذا البرنامج الذي يهدف إلى تمكين الشباب من القيادات المستقبلية للتكنولوجيا وتأهيلهم بالمهارات والمعرفة اللازمة والتقنيات المتطورة اللازمة للتفوق في العصر الرقمي.

ويستمر البرنامج على مدى أسبوعين، يخوض خلالها المشاركون تجربة تعليمية وعملية فريدة من نوعها تشمل محاضرات حضورية مُكثفة، وورش عمل، وجلسات تدريب عملية مُتخصصة. ويُقام البرنامج في مواقع عدة تتضمن مكاتب شركة "هواوي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز الابتكار بمركز دبي المالي العالمي، والمقر الرئيسي لــــ "دو" في منطقة دبي هيلز، حيث تم تصميم البرنامج لتزويد الشباب من الطلاب الجامعيين والخريجين بالمعرفة الشاملة والمهارات الأساسية اللازمة للنجاح في المجال الرقمي سريع التطور.

وفي هذا الإطار، قالت فاطمة العفيفي مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في "دو": إن "تمكين القيادات الرقمية المستقبلية هو أحد الأهداف المحورية التي يسعى إليها (مجلس دو للشباب)، كما أن الشراكة مع (هواوي) في هذا الجانب تؤكد مدى التزامنا برعاية الجيل القادم من أصحاب المهارات الرقمية. ويعد برنامج رواد الشباب الرقميين، منصة رائدة لفتح الآفاق أمام الشباب المحترفين الطموحين لإحداث تأثير ملموس في عالم التكنولوجيا".

وخلال البرنامج، يُمكن للمشاركين التواصل والتفاعل والحوار المباشر مع الخبراء والمتخصصين، للحصول على رؤى ثرية ومعمقة وشمولية حول التطورات التي يشهدها مجال التقنيات الحديثة، والتي تعد مفتاحاً للتحول الرقمي. كما يصل البرنامج بين أصحاب المهارات الرقمية الطموحة والخبرات العملية والمعرفية اللازمة لريادة التغيير والابتكار.

من جانبه، قال جاكي زانغ، عضو مجلس إدارة شركة "هواوي" في دولة الإمارات العربية المتحدة: إن "هناك ضرورة لدعم المنظومة التي تعزز الابتكار، وهذا هو محور تعاوننا مع (مجلس دو للشباب)، والذي يتيح لنا توسيع هذا المفهوم بين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نعمل على رفع جاهزيتهم من خلال منحهم الخبرات والمهارات والمعرفة المطلوبة للتفوق في العصر الرقمي، ولذلك فإننا متحمسون جداً لرؤية نتيجة البرنامج في استخدام الرواد الشباب مواهبهم للمشاركة في تشكيل ورسم المستقبل".

ويقدم برنامج رواد الشباب الرقميين، سلسلة من المحاضرات الثرية بالمعرفة للمشاركين والتي تهدف إلى دعم مكانتهم في طليعة الابتكار الرقمي، إلى جانب اكتشاف الاتجاهات والتطورات العالمية في مجال شبكات الجيل الخامس، والتوقعات المستقبلية في مجال شبكات الاتصالات من الجيل الخامس المتقدمة وشبكة الجيل السادس التي تعد بإعادة تعريف مفاهيم الاتصالات. ومن المقرر أيضاً أن تُسلط الجلسات المعرفية الضوء حول مجالات الحوسبة السحابية ودورها المحوري والتقدم المستمر الذي تشهده. كما تشمل الجلسات المتطورة مناقشات حول الجيل القادم من تقنية الـــ "واي فاي" المتطورة (Wi-Fi 7)، وتكنولوجيا الاتصالات الذكية من "هواوي"، والتنبؤ بالتحولات المستقبلية في هذا المجال. كما توفر ورشة عمل حول "ميتافيرس" للمشاركين نظرة على العوالم الرقمية الناشئة والفرص الواسعة التي تقدمها، وهو ما يضع أساساً متيناً لفهم ما يحمله المستقبل في المشهد الرقمي.

ويبدأ البرنامج أعماله من مكتب "هواوي"، حيث يستعرض جوهر التقنيات الرقمية المتطورة والممارسات التجارية المستدامة. ثم ينتقل إلى مركز الابتكار بمركز دبي المالي العالمي، للتركيز على الابتكار المالي والشركات الناشئة. ثم يُختتم في المقر الرئيسي لــ "دو" بمنطقة دبي هيلز، ليؤكد ويعلن استعداد المشاركين لبدء مسيرة مهنية ناجحة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات