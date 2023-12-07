وميزات أمان متطورة بسرعات اتصال غير مسبوقة

يمثل اعتماد تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، وتوفير سرعات اتصال أعلى وتجارب بث أكثر سلاسة وأداء أفضل للشبكة.

يمكن لعملاء دو الاستمتاع بمستوى جديد من جودة تجارب وخدمات الاتصال باستخدام الهواتف الذكية المتوافقة مع التقنية الجديدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن البدء باعتماد الجيل الأحدث من تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G SA)، في خطوة جديدة تمثل تحولاً مهماً ولافتاً في مسار تطوير خدمات الاتصال اللاسلكية في دولة الإمارات، نظراً لما تتمتع به هذه التكنولوجيا من إمكانات متقدمة مثل زمن الاستجابة المنخفض للغاية وميزات الأمان المتقدمة والتي سترسي معايير جديدة من التميز في جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وستسهم التقنية الجديدة في توفير العديد من الفوائد لعملاء دو من الأفراد والشركات، وذلك بفضل إمكاناتها الثورية مثل السرعات غير المسبوقة لعمليات التنزيل، وتجارب البث الأكثر سلاسة، والأداء المحسّن للشبكة بشكل عام. وستُحدث هذه التقنية تحولاً إيجابياً في الطريقة التي يستمتع بها المستخدمون بتجارب الاتصال. إضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات الاستفادة من تقنية تقسيم الشبكة لتخصيص التطبيقات وفقاً لاحتياجاتها ومتطلباتها الخاصة.

وتشكل تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة عنصراً مهماً في تحسين عمليات مختلف القطاعات من خلال توفيرها استجابة فورية وجودة اتصال مستقرة لمجموعة من التطبيقات والاستخدامات، بما في ذلك الألعاب، وخدمات الرعاية الصحية، والتطبيقات الصناعية، وتقنيات إنترنت الأشياء الصناعي، وتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والسلامة العامة، وخدمات الاتصال الصوتي عبر الموجات الراديوية الجديدة (VoNR). وتعزز هذه التكنولوجيا أيضاً تجارب اتصال خدمات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، خاصة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وقال كريم بنكيران. الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "يمثل البدء باستخدام الجيل الأحدث من تقنية شبكة الجيل الخامس المستقلة خطوة مهمة في إطار مساعينا للارتقاء بتجارب عملائنا ومنحهم خدمات اتصال فائقة الجودة، حيث ستسهم هذه التكنولوجيا في إحداث تحولات إيجابية في عملية نقل البيانات ومعالجتها. وعلى عكس الأجيال السابقة، يعمل الجيل الأحدث من هذه التقنية على دعم عمليات تقسيم الشبكة وحوسبة الحافة إلى جانب تعزيز خدمات الاتصال عبر شبكة الهاتف المتحرك، ما يسمح بتطوير حلول مخصصة وحالات استخدام جديدة في مجال التحليلات في الوقت الفعلي وتطبيقات السلامة العامة وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، فضلاً عن منح العملاء تجارب اتصال أفضل وأكثر تناسقاً واستقراراً. وتتخطى الميزات التي تقدمها تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة حدود السرعات الفائقة وزمن الوصول المنخفض؛ لتشمل تمكين إنشاء بنية تحتية أكثر ذكاءً وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل الرقمي في دولة الإمارات".

وتشكل تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة ركيزة أساسية في البنية التحتية لشبكة دو، حيث صُممت بقدرات متطورة لتحسين مستوى التفاعل مع أجهزة إنترنت الأشياء، وتعزيز تجارب الاتصال وبث المحتوى. وترسي هذه التقنية معايير جديدة من الجودة لخدمات الاتصال بالإنترنت، حيث توفر سرعات فائقة لنقل البيانات ومعالجتها، وزمن وصول منخفض للغاية، ومستوى أعلى من الكفاءة والموثوقية، ومعدل استهلاك أقل لبطاريات الجهاز، مقارنة بالأجيال السابقة.

وأعلنت دو عن طرح تقنية شبكة الجيل الخامس المستقلة مع الأجهزة الداعمة، بدءاً بجهاز S23، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة الأخرى مستقبلاً. وتتعاون الشركة بشكل مكثف مع العديد من الشركات المصنّعة للهواتف الذكية لتمكين مجموعة واسعة من الأجهزة التي ستدعم هذه التكنولوجيا قريباً. وسيتمكن العملاء من خلال ترقية أجهزتهم لتتوافق مع تقنية شبكة الجيل الخامس المستقلة، واختيار دو كمزود خدمات اتصال يوفر تغطية التقنية الجديدة، من الاستمتاع بالإمكانات الاستثنائية لتكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة، ما يوفر سرعات اتصال غير مسبوقة، وزمن وصول منخفض للغاية، وتجارب اتصال أكثر سلاسة.

وتعزز دو من خلال شروعها في اعتماد الجيل الجديد من تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة، التزامها يتوفير خدمات اتصال متقدمة وعالية الجودة عبر شبكة موثوقة تلبي المتطلبات المتطورة لعملائها من الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق، كشفت دو عن خططها لتوفير تجارب محسنة لخدمات الاتصال اللاسلكية المنزلي لعملائها في المستقبل القريب. وستسهم هذه التكنولوجيا في تحسين تجارب المستخدمين، وتمكين تطبيقات وحالات استخدام جديدة عبر مختلف القطاعات.

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