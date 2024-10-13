"دو" تكشف عن أحدث إنجازاتها ومبادراتها الرقمية المبتكرة للمؤسسات والجهات الحكومية وإسهاماتها نحو بناء عالم ذكي من الاتصالات المتطورة لبناء اقتصاد قوي قائم على الذكاء الاصطناعي لترسيخ المكانة الرقمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، شركة الاتصالات والخدمات الرقمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024، تحت شعار "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي"، حيث تستعد "دو" خلال مشاركتها في المعرض للكشف عن أحدث إنجازاتها وإسهاماتها الجوهرية نحو بناء عالم ذكي من الاتصالات الرقمية المتطورة، وذلك في جناحها الذي يقع في قاعة الشيخ سعيد المُخصص للجهات الحكومية المشاركة في المعرض.

وخلال مشاركتها في جيتكس 2024، تسلط "دو" الضوء على دورها المحوري كممكّن رقمي رائد، تحت شعارها "وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة"، وذلك من خلال إطلاق محفظتها الموسعة من الخدمات والعلامات التجارية الفرعية الجديدة التي تضم "du Tech"، و"du Infra"، إلى جانب علامة "du Business" المعروفة. حيث جرى تصميم هذه العلامات الجديدة بعناية كحلول تقنية لتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات، وتعزيز رحلة تحولها الرقمي وتبسيطها وزيادة قوة تأثيرها.

وصرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي من "دو ": أن "معرض (جيتكس 2024 ) هو المنصة المحورية لـــــ (دو) لتأكيد التزامها بترسيخ ريادة المستقبل الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تعمل على تشكيل خارطة طريق الاقتصاد الرقمي من خلال الاستفادة من القوة التحولية لتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، وتحديد معايير جديدة للتميز الرقمي في دولة الإمارات وخارجها. كما أن رؤيتنا هي تمكين كل العملاء الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز الرؤية الطموحة للدولة نحو حقبة غير مسبوقة من التمكين الرقمي والابتكار."

وخلال فعاليات "جيتكس 2024"، تقدم "دو" عدد من المبادرات والعروض المبتكرة والتي تُسلط الضوء على الحلول والتقنيات المتقدمة عبر مختلف القطاعات، من خلال التكامل بين التقنيات المتطورة مثل شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي والروبوتات، كما تشمل الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعزز أنشطة الزراعة المستدامة، وأتمتة الصناعة والتجزئة لتحسين العمليات التشغيلية المؤسسية وتجارب العملاء، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات في مجال الخدمات الحكومية. وتؤكد "دو" من خلال هذه التطورات على المضي قدماً نحو التحول الرقمي، بعرض أحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعمل على تعزيز الكفاءة وترسيخ الاستدامة وتقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وخلال المشاركة بــ "جيتكس جلوبال 2024"، تعرض "دو" المنظومة القوية التي عملت عليها من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بينها وبين الكيانات الرائدة من الجهات الحكومية، وقطاع التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتعليم، للعمل معاً من أجل تعزيز الابتكار والتحول الرقمي. حيث تضم قائمة من الشركاء من الجهات الحكومية، وصولاً إلى عمالقة التكنولوجيا العالميين، إذ يلعب كل شريك دوراً رئيسياً في تعزيز خدمات "دو"، مما يضمن كفاءة وحيوية المبادرات التي سيتم عرضها خلال فترة المعرض، واللازمة للمضي نحو مستقبل أكثر ذكاءً، واستدامةً، واتصالاً.

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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