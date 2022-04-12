تقدم دو نيابةً عن المشاركين في التحدي الدعم لمؤسسة "تراحم" الخيرية لمساعدتها على التعامل مع واحدة من أهم القضايا المجتمعية على مستوى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، إطلاق تحدي "الطبق النظيف - Clean Plate Challenge" بهدف زيادة وعي سكان دولة الإمارات حول انعدام الأمن الغذائي وحثِّ أفراد المجتمع على الحد من ظاهرة هدر الطعام، ولا سيما مع التقديرات التي تشير إلى أن نحو 820 مليون شخصاً حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويفتقرون إلى المواد العذائية الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.

وتشجع دو في إطار هذا التحدي أفراد المجتمع على مشاركة هدف شخصي على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للحد من هدر الطعام خلال شهر رمضان المبارك. ومقابل كل هدف تتم مشاركته لهذه الحملة، ستتبرع دو بمبلغ 25 درهماً إماراتياً لمؤسسة "تراحم" الخيرية، وهي مؤسسة خيرية توفر الطعام للأسر المحتاجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سينضم متطوعو دو إلى فريق مؤسسة "تراحم" لتوزيع صناديق المواد الغذائية للأسر المحتاجة في أنحاء مختلفة من الإمارات.

وقال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول في دو: "تعاني ملايين العائلات حول العالم من انعدام الأمن الغذائي، حتى أن عدداً كبيراً منها ليس باستطاعته تناول طبق كامل من الطعام كل يوم أو ربما كل أسبوع. وتماشياً مع روح الشهر الفضيل، نسعى من خلال حملتنا الجديدة "الطبق النظيف" إلى رفع مستوى الوعي حول مسألة انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن تشجيع الناس على الحد من هدر الطعام. وسنقوم في إطار هذه المبادرة بتقديم الدعم لمؤسسة "تراحم" لدعم الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود من خلال تزويدها بالمواد الغذائية الأساسية".

وينسجم تحدي "الطبق النظيف" مع أهداف حملة #فيكم_الخير، والتي تهدف إلهام أفراد المجتمع المحلي وتشجيعهم على التواصل والمشاركة والتعاطف مع الآخرين وذلك بما ينسجم مع القيم الأساسية التي يجسدها شهر رمضان المبارك. وتقدم دو أيضاً خلال الشهر الكريم ميزة جديدة على تطبيقها للهاتف المتحرك، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها مشاركة العطاء والتبرع للجمعيات الخيرية التي يختارونها.

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