أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن الانطلاق الناجح لبرنامجها في مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين "دو" و مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتمكين لرواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وركزت الجلسة الأولى التي عُقدت مؤخراً ضمن سلسلة ورش عمل البرنامج، على إعادة تعريف وشرح مجال ريادة الأعمال من خلال منظور الذكاء الاصطناعي، وحملت الجلسة عنوان "المزايا المتعددة للذكاء الاصطناعي: مستقبل ريادة الأعمال"، بالشراكة مع مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي. واستعرضت الجلسة عن عرض شامل حول أثر الذكاء الاصطناعي على ريادة الأعمال، إذ تم تسليط الضوء على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وعلى التأثير المتعدد للذكاء الاصطناعي على استراتيجيات الأعمال والابتكار في مجال العلامات التجارية والتحليل الدقيق للأسواق.

وقد تم تصميم البرنامج ليتفوق بتطوره على المناهج التقليدية في مجال ريادة الأعمال، إذ يعمل على تغطية 3 مجالات رئيسية، وهي: التسويق، وإدارة العمليات التشغيلية، والشؤون المالية. ويمكن للمشاركين استكشاف طرق لاستشراف مستقبل التحول الرقمي في هذه المجالات، بما في ذلك دعم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام أدوات التسويق الرقمي المتقدمة، واستراتيجيات حملات البريد الإلكتروني الموجهة. ويشارك في تقديم جلسات للبرنامج مجموعة من رواد متخصصون في مجال حلول التسويق الرقمي وخدمات التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة، على غرار شركة (DigitalFirst)العالمية، حيث سيقدمون رؤى فريدة من نوعها تتمحور حول سبل رفع كفاءة التسويق لتصل إلى آفاق جديدة وسيتم استعراض سبل استكشاف استراتيجيات وأدوات التسويق المُبتكرة.

ويعد التميز في إدارة العمليات التشغيلية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً مهماً، حيث يتعرف المشاركون في البرنامج على كفاءة وقوة أداء روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء، ودورها في مجال البحث والتحليل الشامل للأسواق، وأتمتة إدارة العمليات التشغيلية. ويقدم المتحدثون، من الخبراء المتخصصين في تلك المجالات، عرضاً معرفياً وشرحاً وافياً حول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وقدرتها على رفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وفي سياق متصل، يتم تعزيز كفاءة الإدارة المالية من خلال ورش العمل المُتخصصة في مجال التوقعات المالية المٌعززة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الدفع المبتكرة، والممارسات الذكية للمحاسبة المالية. ويدير تلك الجلسات مجموعة من المهنيين المتخصصين من أصحاب الخبرة لتسليط الضوء على الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في المجال المالي، وعرض الأدوات اللازمة لتحسين التخطيط والإدارة المالية. ويضمن الهيكل التنظيمي لورش العمل إطاراً تعليماً ديناميكياً متطوراً للمشاركين، بحيث يأخذهم إلى آفاق المستقبل، من خلال استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الأعمال.

وتعزز الشراكة الاستراتيجية بين "دو"، مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، التزام الجانبين برعاية مجال ريادة الأعمال وترسيخ نموه وازدهاره في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعتزم "دو" من خلال ورشات العمل، والتي يتم تنظيمها من خلال هذه الشراكة، إلى تقديم حزمة من الدعم للشركات الناشئة، وتتضمن حلول لمساحات العمل المبتكرة، والتوجيه، وفرص التواصل المؤسسي، والخدمات المالية، إذ صُممت جميعها بعناية لتطوير مهارات وقدرات قادة الأعمال الراغبين في التفوق في سوق عمل يتسم بالتطور السريع.

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