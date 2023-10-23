لمنح روّاد الأعمال تجارب جديدة كلياً للعمل والاسترخاء

توفر مساحة العمل العمل المؤقتة الأولى من نوعها تجارب فريدة وغامرة لروّاد الأعمال الطموحين للتفاعل الشخصي مع متحدثين وخبراء مؤثرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أول مساحة عمل مؤقتة تحت اسم "وورك جت أوي" على شاطئ الشروق (صن رايز بيتش) بدبي، والتي ستوفر لمرتاديها تجربة فريدة للعمل وزيادة الإنتاجية والاسترخاء على شاطئ البحر في الوقت نفسه. وتتعاون دو في افتتاح مساحة العمل المؤقتة مع مقهى Flat12 وسيتم توفير الحجز وإدارة المساحات بسهولة من خلال تطبيق LetsWork، والذي يتيح للعملاء حجز أماكنهم بكل سلاسة. وتتماشى هذه المبادرة في أهدافها مع استراتيجية حكومة الإمارات بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين روّاد الأعمال من الانطلاق في مشاريع ناجحة.

وتوفر وجهة العمل عن بُعد الفريدة والمدعومة بباقات "انطلق للأعمال" من دو جميع الحلول الأساسية التي يحتاجها أصحاب الأعمال والموظفين، بما في ذلك الإنترنت غير المحدود عبر شبكة الجيل الخامس وجهاز توجيه (راوتر) متقدم. وتهدف دو من خلال تصميم مساحة العمل هذه إلى توفير مركز لتبادل المعرفة والإلهام عبر استضافة جلسات حوارية تضم شخصيات معروفة وناجحة في عالم الأعمال لمشاركة تجاربهم وقصص النجاح الملهمة مع الحضور، هذا بالإضافة إلى إمكانية استضافة فنانين مشهورين، ومدونين مؤثرين، وروّاد أعمال للاستفادة من خبراتهم ورؤاهم ومشاريعهم.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "تماشياً مع مكانتنا كشركة رائدة في دعم روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من التقدم بثقة في عالم الأعمال، يسرنا افتتاح مساحة العمل المؤقتة "وورك جت أوي" على شاطئ الشروق بدبي كمساحة عمل رائدة تحفّز الإبداع والتعاون والنمو. وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن روّاد الأعمال لديهم القدرة على إحداث تحولات إيجابية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أيضاً، يأتي افتتاح مساحة العمل المؤقتة في إطار التزامنا بمساعدة روّاد الأعمال على تنمية أعمالهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم".

وتستضيف مساحة العمل المؤقتة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك جلسة حوارية وورشة عمل للفنان علي كشواني، والذي سيقدم للجمهور رؤى قيّمة حول رحلته الفنية وتجربته في ريادة الأعمال. إضافة إلى ذلك، سيقدم رائد الأعمال الإماراتي الشاب صالح البريك لمحة حول مجالات عمله وأهمية بناء العلاقات للنجاح في عالم الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح للحضور فرصة المشاركة في مناقشات مثيرة وملهمة مع العديد من الخبراء وروّاد الأعمال في مجالات مختلفة مثل عمر المهيري، الشريك المؤسس لمنصة Lets Work، ونجلاء الأنصاري صاحبة مشروع "Not a Majlis"، وعلوي البريك صاحب مشروع Wakame إضافة إلى محمد السهلاوي صاحب مشروع Flat12.

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