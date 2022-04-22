التزاماً بالواجب الإنساني ومساندة لجهود الحملة الأكبر في المنطقة

§ فهد الحساوي: "دو" تضع المسؤولية المجتمعية المؤسسية في أولويات الشركة بما يتماشى ورؤية الدولة وجهودها لإغاثة المحتاجين في العالم

المجتمع الإماراتي وقطاع الأعمال يتفاعل أكثر فأكثر مع المبادرة الأشمل في المنطقة من خلال تقديم الدعم والهبات

"المليار وجبة" تستقبل التبرعات عبر الحساب المصرفي ومركز الاتصال والرسائل النصية والموقع الإلكتروني

دبي، الإمارات العربية المتحدة : فيما توجهت الأنظار الإقليمية والعالمية إلى الإمارات منذ بداية شهر رمضان الحالي لمتابعة مستجدات مبادرة "المليار وجبة" الأكبر من نوعها في المنطقة، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتحقق نجاحًا استثنائيًا منذ الأيام الأولى لانطلاقها، مواصلة حصدها الدعم الشامل من القطاعات الشتى، قدّمت دو، التابعة

لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مليون درهم، التزامًا منها بالمشاركة في العمل الإنساني وتقديم الدعم الغذائي للأشد حاجة حول العالم من خلال "المليار وجبة".

وفيما تسعى المبادرة إلى إطعام المحتاجين والأقل حظًا في المجتمعات الفقيرة في 50 دولة، تشكّل مساهمة "دو" دعمًا نوعياً يُضاف إلى تبرعات الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات المهتمة بأعمال الخير، وتولي أهمية لتوفير الأمن الغذائي للجوعى والذين يعانون من سوء التغذية بسبب ظروفهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة الواسعة التي تبديها الجهات المتبرعة تساند مساعي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها هدف القضاء على الجوع في العالم.

ستتم الاستفادة من المبلغ الذي قدّمته "دو" لتوفير المكونات الغذائية الضرورية التي تلبي احتياجات الفقراء في المجتمعات ذات الدخل المنخفض التي تستهدفها المبادرة، خاصة من الفئات الضعيفة كالأطفال واللاجئين والمتضررين من الأزمات والكوارث.

التزام دائم بتوسيع نطاق العمل الإنساني

وأكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) استعداد الشركة الدائم للمساهمة في العمل الخيري والإنساني، قائلاً: "عهدنا سخاء قيادة الدولة والتزامها باستدامة وتوسيع نطاق العمل الإنساني من خلال المبادرات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة.

وتُضاف مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى الحملات الخيرية التي تقدم فرصة لمختلف فئات المجتمع ومؤسساته لتعبر عن التزامها تجاه من هم في أمسّ الحاجة للعون والمساندة. ونحن في "دو" نضع المسؤولية المجتمعية في سلم أولويات الشركة، بما يتماشى ورؤية الدولة وجهودها لإغاثة المحتاجين في العالم".

ويُضاف المبلغ الذي تبرعت به "دو" إلى مساهمات لائحة طويلة من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال والمنظمات الخيرية والإنسانية، الذين هبوا إلى مساندة المبادرة معززين مكانة الإمارات العالمية كمساهم فاعل في مواجهة التحديات التي تهدد الإنسانية على مختلف المستويات.

آليات التبرع

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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