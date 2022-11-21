بالتعاون مع "مايكروسوفت" و"أبوكلر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع كل من شركتي "مايكروسوفت" و"أبوكلر - apoQlar " في شراكة متميزة تهدف إلى إرساء أسس متينة وواعدة لمستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية، حيث استعرضت الشركات الثلاث، لأول مرة في الإمارات، أحد أكثر تطبيقات الرعاية الصحية ابتكاراً والمتمثل في منصة VSI HoloMedicine® المعتمدة على تقنيات "الواقع الهجين".

وتُعد VSI HoloMedicine® التي طورتها شركة "أبوكلر" عبارة عن منصة معتمدة طبياً ومتخصصة بتقنيات "الواقع الهجين" والتي تعتمد على نظارة Microsoft HoloLens 2 الرائدة للواقع الهجين التي طورتها "مايكروسوفت". وتعمل المنصة على تحويل الصور الطبية والعمليات السريرية وبرامج التعليم الطبي إلى بيئة ثلاثية الأبعاد بالاعتماد على حلول وتقنيات الواقع المختلط. وتوحد دو جهودها مع "مايكروسوفت" لتمكين مستقبل الرعاية الجراحية والتعليم الطبي باستخدام تقنية الواقع المختلط أو الهجين وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها المتمثلة في دعم أهداف أجندة التحول الرقمي عبر مختلف قطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يشهد قطاع الرعاية الصحية مرحلة جديدة من التحول من خلال دمج بيئة العمل المادية مع أحدث المنصات والحلول الرقمية مثل تقنيات الواقع الهجين أو المختلط. وسيسهم تعاوننا مع كل من "مايكروسوفت" و"أبوكلر" في استكشاف الإمكانيات التي تتمتع بها التقنيات الناشئة والمتطورة إضافة إلى حالات الاستخدام المتعددة التي تستند إليها بدايةً من تدريب طلاب الطب وتعليمهم وصولاً إلى تحليل ومحاكاة الإجراءات الخاصة بالعمليات الجراحية. وتنسجم هذه الشراكة مع استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم الأجندة الرقمية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن جهته قال نعيم يزبك، المدير العام لـ"شركة مايكروسوفت الإمارات": “لطالما كان قطاع الرعاية الصحية في طليعة القطاعات التي تستفيد بوتيرة سريعة من الابتكارات التكنولوجية. وتعمل التقنيات الجديدة مثل الواقع المختلط أو الهجين على تمكين مزودي خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم من معالجة التحديات والتعامل معها بطرق جديدة، مدعومة بالحلول والخدمات السحابية ومراكز البيانات المحلية. ويسرنا التعاون مع دو ونتطلع إلى توحيد جهودنا معها للمساهمة في الارتقاء بكفاءة خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات من خلال تقنياتنا الحديثة وبنيتنا التحتية المتقدمة وذلك بما يتماشى مع أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث العالمية ResearchAndMarkets.com، من المتوقع أن يصل حجم تقنيات الواقع المختلط في سوق الرعاية الصحية حول العالم إلى 723.9 مليون دولار بحلول عام 2026. ويساعد حل الواقع الهجين الذي تقدمه دو لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة المؤسسات الطبية ومراكز الرعاية الصحية على عرض الصور الطبية وإنشاء محاكاة ثلاثية الأبعاد للصور المجسمة. ويمكن استخدام الحل الجديد في التخطيط للعمليات الجراحية وتعزيز التعاون عن بُعد وتدريب طلاب الطب وتثقيف المرضى. كما يمكّن الحل طلاب الطب من تطوير قدرات التفكير النقدي من خلال إنشاء محاكاة افتراضية للممارسات مهنة الطب بالاعتماد على وجهات نظر متعددة، هذا بالإضافة إلى مساعدة الأطباء على تعزيز كفاءة البرامج التعليمية باستخدام إرشادات تعليمية تجريبية ثلاثية الأبعاد لتعزيز مشاركة الطلاب وتحصيلهم المعرفي والعلمي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء استكشاف عالم الميتافرس الطبي مع زملائهم أو المتعاونين معهم في أي مكان كشخصيات افتراضية ثلاثية الأبعاد أو من خلال التفاعل معهم عن قرب في بيئة الواقع المختلط نفسها.

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