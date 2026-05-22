دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن إطلاق حزمة من حلول الاتصال المرنة والتي تجمع بين الوصول المرن دون التزام، وباقة تخفيضات هائلة، ومزايا قابلة للتخصيص ومصممة خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بدعم نمو الأعمال وتعزيز جاهزيتها التشغيلية من خلال توفير حلول اتصال أكثر مرونة وكفاءة تساعد الشركات على التكيف مع متطلبات السوق المتسارعة.

وفي إطار هذه المبادرة، تتيح دو للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مزايا مميزة على باقات خدمات الهاتف المتحرك والثابت، تشمل استخدام دون التزام لمدة 90 يوماً مع إمكانية الإلغاء المجاني، بالإضافة إلى خصم بنسبة 70% على مجموعة مختارة من باقات الهاتف الثابت خلال الأشهر الثلاث الأولى. كما تتيح العروض للعملاء إمكانية تخصيص مزايا إضافية ضمن باقات الهاتف المتحرك، عبر الاختيار بين إضافة 500 دقيقة محلية أو 25 جيجابايت من البيانات المحلية، مما يوفر للشركات مرونة أكبر لتلبية احتياجاتها التشغيلية المتغيرة.

وفي هذا الصدد، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: إن " الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل محركا رئيسيا للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن في "دو" ملتزمون بدعم نجاح هذه الشركات من خلال حلول اتصال مرنة وموثوقة. لقد تم تصميم هذه الحلول الجديدة لمساعدة الشركات على التكيف مع الاحتياجات التشغيلية المتغيرة وتحسين الكفاءة ومنحها القدرة على النمو والتوسع بثقة في ظل اقتصاد يزداد اعتمادًا على التقنيات الرقمية. ومن خلال توفير بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل وقدرات اتصال متطورة، فإننا في "دو" نواصل دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مرونتها وتسريع مسيرة تحولها الرقمي".

وتأتي هذه الخطط الجديدة كجزء من محفظة حلول أوسع تقدمها "دو" للشركات الصغيرة والمتوسطة، تشمل مجموعة متنوعة من خدمات الهاتف المتحرك، والاتصالات اللاسلكية، والخط الثابت، وخدمات البيانات، وأدوات الاتصال المؤسسي المتكاملة، والمصممة خصيصا لدعم الشركات خلال كافة مراحل نموها، بدءا من المشاريع الناشئة وصولا إلى الشركات الكبرى المستقرة.

واتساقًا مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في تعزيز البيئة الاقتصادية التنافسية القائمة على الابتكار، تؤكد "دو" التزامها الراسخ بتوفير بنية تحتية رقمية وقدرات اتصال متطورة، تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة وفقاً لتطلعاتها وشروطها الخاصة، وإدارة عملياتها بسلاسة، والنمو بثقة تامة.

