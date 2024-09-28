دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن اختتام مشاركتها الناجحة في فعاليات النسخة 23 من معرض رؤية الإمارات للوظائف، (Ru’ya 2024) بدبي. وركز الحضور اللافت لـــ "دو" في المعرض حول التزامها تجاه المجتمع من خلال التطوير المهني، وجهودها لتمكين الشباب الإماراتي وصقل مهاراتهم ليصبحوا كوادر مهنية رقمية مستقبلية. كما تنسجم مشاركة "دو" في المعرض تماماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها الرائدة في قيادة الاقتصاد الرقمي في العالم. ومن خلال جهودها في مجال الابتكار الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من عملياتها التشغيلية، أعادت "دو" تعريف الأسس العملية للبحث عن الوظائف من خلال دمج الجوانب الكلاسيكية الأصيلة مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة عبر تدشين مبادرتها الجديدة "اتصل بمستقبلك" أو"Dial Your Future"، خلال فعاليات المعرض.

وقدمت "دو" من خلال تلك المبادرة "اتصل بمستقبلك"،"Dial Your Future"، تجربة فريدة من نوعها من خلال اتاحة كابينة الهاتف الكلاسيكية المعروفة، لكنها مُعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، حيث يمكن التفاعل صوتياً مع الأشخاص. كما عملت "دو" من خلال هذه الأنظمة المتطورة، المُصممة خصيصاً للمشاركين في معرض الوظائف، على إضافة لمسة شخصية من خلال التعرف عن قرب بكل مشارك، وتوجيه الشكر له على الحضور، بالإضافة إلى تقديم رحلة إرشادية له من خلال عرض تفاصيل الأنشطة المهنية المتنوعة التي تتناسب مع مهاراته من خلال الإجابة على مجموعة محددة من الأسئلة، وتوعيتهم من خلال المحادثات التفاعلية، لدعم مساراتهم المهني. وجمعت هذه التجربة الرائدة بين عراقة الماضي وإبداع المستقبل، لتضمن لكل الزوار، الاستمتاع باستكشاف تفاصيل المسارات المهنية المحتملة والتفاعل معها.

وصرحت فاطمة العفيفي مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في "دو": أنه "خلال انعقاد النسخة 23 من معرض رؤية الإمارات للوظائف، عملت (دو) على تعزيز الروابط مع الجيل القادم من الكوادر المهنية الإماراتية، من خلال اتخاذ خطوات كبيرة نحو إثراء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات. وتؤكد جهود التحول الرقمي السريع في الدولة على حاجة سوق العمل إلى المهارات المتخصصة. كما عملت (دو) خلال مشاركتها في المعرض، على ترسيخ دعمها لمبادرات التعليم الرقمي وصقل المهارات، وذلك ضمن سعيها الدائم لدعم تنمية الكوادر المهنية الإماراتية من خلال تعزيز التوطين، وترسيخ الابتكار بما يتناغم مع الطموحات الاقتصادية والرقمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة".

وفي إطار التزامها بدعم تنمية الكوادر المهنية الإماراتية، ركزت جهود "دو" دائماً على الاستثمار بشكل كبير في برامج التوجيه المتخصصة، والتدريب الاستراتيجي، بهدف توعية المواطنين حول كيفية بدء وتعزيز مسيرتهم المهنية في المجالات الديناميكية المتنوعة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال معرض الإمارات للوظائف، دعت "دو" المشاركين لاستكشاف قطاع الاتصالات، والتعرف على الخيارات الوظيفية المتنوعة، والتقديم على الالتحاق ببرامج التدريب والوظائف المتاحة.

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