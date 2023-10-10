مسجلةً سرعات بلغت 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجا هيرتز

بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تواصل دو من خلال هذا الإنجاز تركيزها على تعزيز الابتكار في قطاع الاتصالات لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر اتصالاً وبسرعات فائقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات في تحقيق إنجاز لافت في مسار تطوير تقنيات وخدمات الاتصال في الدولة، مسجلةً سرعات بلغت 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجا هرتز خلال التجارب المشتركة لتقنية الجيل الخامس المتقدم، وذلك بالاعتماد على أحدث تقنيات تجميع نواقل متعددة لموجات شبكة الجيل الخامس.

وتمثّل تجارب الجيل الخامس المتقدم التي أجرتها دو، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، خطوة في غاية الأهمية نحو مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي بدولة الإمارات. وسلّطت دو من خلال تسجيل هذه السرعات الفائقة عبر النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، الضوء على الإمكانات الهائلة التي ينطوي عليها هذا الطيف الترددي للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) والذي سيسهم في ضمان مستقبل أكثر اتصالاً وبسرعات فائقة عبر مختلف المجالات.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "يعكس نجاحنا في تسجيل سرعات بلغت 10 جيجابت في الثانية في مشروع تجارب تقنية الجيل الخامس المتقدم، بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، التزامنا الثابت والمستمر بفتح آفاق جديدة من الفرص والإمكانات في عالم الاتصالات لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. ويمثل الإنجاز الجديد دليلاً على جهودنا الحثيثة والمستمرة لاستكشاف القدرات والإمكانات التي يمتاز بها الطيف الترددي 6 جيجا هرتز بما يساهم في دفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات ومختلف القطاعات الأخرى".

وتواصل دو بصفتها شركة رائدة في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات ريادة مسار التحول التكنولوجي من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول التي تتميز بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية على مستوى الشبكة والبنية التحتية الرقمية بما يضمن تمكين عملائها على امتداد دولة الإمارات من الحصول على تجارب استثنائية في عالم الاتصالات.

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