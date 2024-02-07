دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تحقيق إنجاز جديد ولافت في مسار التحول نحو عصر تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced)، حيث نجحت الشركة في اعتماد تقنية تجميع ثلاثة نواقل متعددة واسعة النطاق لموجات شبكة الجيل الخامس. وستسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة دو كمزود رقمي رائد في السوق يوفر تجارب اتصال عالية الجودة للمتعاملين بمعدّل سرعة نقل بيانات يصل إلى أكثر من 5 جيجابت في الثانية.

وكانت دو قد أتمت بنجاح خلال العام 2023 عملية تجميع ناقلين اثنين لموجات شبكة الجيل الخامس عبر كامل شبكتها، ما وفّر للمتعاملين معدّل سرعة نقل بيانات بلغ أكثر من 3.6 جيجابت في الثانية. وتخطى حجم البيانات المنقولة عبر شبكة الجيل الخامس من دو أكثر من 60% من إجمالي حجم البيانات المنقولة عبر شبكات الهاتف المتحرك في شهر أكتوبر من العام المنصرم، ما يعني أن حجم البيانات المنقولة عبر شبكة الجيل الخامس أكبر من حجم البيانات المنقولة عبر شبكتي الجيلين الرابع والثالث مجتمعتين.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "تعكس هذه الخطوة التزامنا بتوفير تجارب استخدام متميزة لعملائنا في جميع أنحاء دولة الإمارات، فمنذ إطلاق تقنية الجيل الخامس في عام 2019، نجحنا في طرح العديد من الخدمات المبتكرة، بما في ذلك خدمة الاتصال اللاسلكي المنزلي المدعوم بشكبة الجيل الخامس، والتي حظيت بإشادة واسعة من جانب المستخدمين، وساهمت في تعزيز ريادتنا في السوق. وستسهم عملية تجميع ثلاثة نواقل متعددة واسعة النطاق لموجات شبكة الجيل الخامس في تمكيننا من تزويد عملائنا بتجارب اتصال فريدة من نوعها، ما يمثّل المرحلة الأولى من رحلتنا نحو النشر التجاري لتقنية الجيل الخامس المتقدم. وسنواصل التزامنا بدفع عجلة الابتكار وتعزيز جودة وكفاءة البنية التحتية لشبكتنا بالاعتماد على أحدث الحلول والتقنيات".

وحققت دو سرعات وصلت إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب الميدانية لتقنية الجيل الخامس المتقدم في عام 2023، وتواصل الشركة التركيز على تحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استمتاع المستخدمين على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة بخدمات اتصال متميزة.

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