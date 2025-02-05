دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن مبادرة جديدة للاحتفال بيوم البيئة الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يُصادف يوم 4 فبراير من كل عام. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة "دو" تنفيذ التزامها بترسيخ الاستدامة وتعزيز كافة جهود حماية البيئة، ونشر الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وتركز المبادرة على تنظيم حملة تطوعية لموظفي شركة "دو" للمحافظة على البيئة بمنطقة وادي الحيل في إمارة الفجيرة، والتي تعد نقطة جذب لعشاق رياضة المشي وتسلق التلال، وتُعرف بمساراتها الجبلية ومناظرها الطبيعية الخلابة. وعملت فرق المتطوعين من موظفي "دو" على إزالة المُخلفات من المنطقة وجمع أكثر من 150 كيلوغراماً من الأكياس والزجاجات البلاستيكية والنفايات الضارة بالطبيعة والحياة البرية في تلك المنطقة السياحية المهمة.

وتؤكد المبادرة على دعم "دو" للرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة وحماية كوكب الأرض، خصوصاً وأنها تأتي بعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، تحت شعار "يداً بيد"، ليجسد رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع مُتماسك ومُزدهر، ويعزز الروابط الأسرية والمجتمعية من خلال تهيئة المجال الشامل لترسيخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، والمحافظة على التراث الثقافي. وتأتي مبادرة "دو" في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي بالاستدامة والتطوير البيئي والمجتمعي والتي تأتي في صميم رؤية "دو"، لدعم المشاركة والتعاون مع الأطراف المعنية بما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره، وتنفيذ أنشطة تساهم في التأثير الإيجابي على البيئة، لتحقيق الرؤية الطموحة للدولة نحو مستقبل أخضر مُستدام للأجيال القادمة.

وقال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي – الاتصال المؤسسي والبروتكول من "دو": إن المؤسسات في الدولة تمارس دوراً مجتمعياً محورياً في مجال الاستدامة. وخلال هذا العام الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة (عام المجتمع)، فإن كافة مبادرات (دو) تأتي لتنشيط الوعي العام بالاستدامة وتشجيع الموظفين على اتخاذ إجراءات ومبادرات تستهدف حماية البيئة. وسنواصل جهودنا لدمج الاستدامة في كل فعاليات الشركة، لترسيخ جودة المنظومة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتأتي "دو" في طليعة المؤسسات الوطنية التي نفذت العديد من المبادرات والحملات الداعمة للاستدامة وحماية البيئة، إذ كانت سباقة في استخدام الأكياس القابلة للتدوير بنسبة 100% في متاجرها، والاعتماد على حلول الطاقة الهجينة الصديقة للبيئة، وتبني الممارسات الإدارية والتسويقية والتشغيلية الإلكترونية المستدامة، وتأسيس برامج قوية لإعادة التدوير في مكاتبها وفروعها، وذلك ضمن نطاق استراتيجيتها ومبادراتها للمسؤولية الاجتماعية، ودعم حملات التطوع المجتمعي لنشر الوعي بأهمية حماية البيئة، من أجل مستقبل مُزدهر للجميع.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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