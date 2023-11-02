تمهّد هذه الشراكة الطريق نحو تعزيز مستويات الكفاءة وتقديم المزيد من الابتكارات الرقمية في مجال الرعاية الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع هيئة الصحة بدبي، تستهدف إحداث تحولات ثورية في البنية التحتية السحابية لجميع التطبيقات الرقمية المهمة، إضافة إلى تبسيط العمليات وتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية ودعم جهود التحول الرقمي التي تبذلها هيئة الصحة بدبي.

وتسعى هيئة الصحة بدبي من خلال هذه الاتفاقية إلى إنشاء بنية تحتية سحابية متقدمة من شأنها تسهيل ترحيل جميع التطبيقات الرقمية ونماذج العمل من البنية التحتية الحالية والتي كانت مملوكة سابقاً لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وذلك بعد فصل اختصاصات كل من هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية. ومع وجود عدد كبير من التطبيقات المهمة التي تستخدمها مختلف الجهات الحكومية وكذلك الأفراد في دولة الإمارات، تمثل هذه المبادرة محطة بارزة في رحلة التحول الرقمي لهيئة الصحة بدبي.

ومن جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في دو: "تعكس شراكتنا مع هيئة الصحة بدبي التزامنا بتقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي متطلبات الجهات الحكومية وتدعم رحلتها نحو مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. وسنعمل على تسخير خبراتنا في مجال الخدمات السحابية لترحيل البنية التحتية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى السحابة وتحسين كفاءة عملياتها. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز مستوى الإنتاجية وخفض التكاليف إلى جانب توفير مستوى عالٍ من المرونة والحد من التعقيدات التشغيلية خلال عملية إدارة التطبيقات المهمة، بما يدعم في نهاية المطاف رحلة التحول الرقمي لهيئة الصحة بدبي".

ومن المتوقع أن تساهم قدرات دو ومحفظتها المتكاملة من التقنيات السحابية وحلول ترحيل عمليات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى السحابة، بدور محوري في نجاح هذا المشروع. وستعمل دو من خلال نهجها المتكامل وخدماتها السحابية المدارة، على تعزيز التكامل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات التقليدية والمرنة لدى هيئة الصحة بدبي، وتوفير نظام مركزي يتميز بإمكانية توسيع نطاقه وقدرته على التكيف مع متطلبات الأعمال مع ضمان استمرارية عمليات تكنولوجيا المعلومات التقليدية.

ومن جانبه أعرب أحمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المشترك ورئيس لجنة التحول الرقمي في هيئة الصحة بدبي عن تقدير الهيئة لكافة شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات والشركات عبر مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن الشراكة مع دو ستمكّن هيئة الصحة بدبي من تعزيز قدراتها الرقمية.

ولفت النعيمي إلى أن الهيئة أحرزت تقدماً كبيراً في رحلة التحول الرقمي ونجحت في تحقيق تحول ملحوظ في خدماتها الذكية، مشدداً على حرص الهيئة على البقاء في طليعة الجهات المواكبة لمتطلبات الابتكار الرقمي والتكنولوجي.

ويسعى الجانبان عبر هذا التعاون إلى إرساء معايير جديدة من التميز في مجال الابتكارات الرقمية وطرق تقديم الخدمات. وسيتم في إطار المشروع، إنشاء بنية تحتية سحابية متكاملة، وترحيل التطبيقات إلى السحابة، ليتم الانتهاء من عملية فصل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لكل من هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية بحلول نهاية عام 2023.

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