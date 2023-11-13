تمثل هذه الشراكة الهادفة إلى تعزيز جودة خدمات الاتصال وتوسيع قدرات الشبكة علامة بارزة في سعي دو والتزامها المستمر بالابتكار والتميز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "حيات للاتصالات"، المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، في خطوة تستهدف توفير خدمات وحلول اتصال متطورة وتوسيع قدرات الشبكة.

وسيعمل الجانبان في إطار هذه الشراكة على توحيد جهودهما وخبراتهما ومواردهما لتوفير حلول مبتكرة وتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بما يتماشى مع سعي كلتا الشركتين للبقاء في طليعة الابتكار الرقمي والتكنولوجي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي في دو: "سيمكننا تعاوننا مع "حيات للاتصالات" من تعزيز قدرات شبكتنا، وتوفير حلول وخدمات اتصال مبتكرة، وتلبية متطلبات مختلف فئات عملائنا على نحو أكثر فعالية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مواصلة رحلة الابتكار والمساهمة في رسم معالم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا".

وتغطي اتفاقية التعاون بين الجانبين البنية التحتية لشركة دو بشكل كامل، بما في ذلك أصول الهاتف المتحرك والثابت وشبكة الألياف الضوئية ومراكز البيانات. وستتمكن دو من خلال الاستفادة من قدرات شركة "حيات للاتصالات" في مجال الخدمات المدارة الشاملة والرائدة في السوق، من تحقيق أقصى قدر من العائد على الاستثمارات لعملائها وتوسيع محفظة خدماتها الرقمية.

ومن جانبه قال عبدالرؤوف الوزان الرئيس التنفيذي في شركة "حيات للاتصالات": "يسعدنا الشروع في هذه الشراكة مع دو لمدة ثلاث سنوات لتقديم حلول مبتكرة والاستفادة من شراكتنا القوية لتوسيع نطاق خدمات دو وحلولها الرقمية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وسيمكننا هذا التعاون من المساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي لشركة دو وتوفير محفظة شاملة من الخدمات المدارة لعملائها".

وتعد شركة "حيات للاتصالات"، التي تأسست عام 1997 في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريكاً موثوقاً لـ "دو" منذ عام 2006، حيث شاركت في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. ويتماشى هذا التعاون مع هدف دو الاستراتيجي المتمثل في توسيع نطاق خدماتها الرقمية وتحقيق أقصى قدر من العائد على الاستثمارات لعملائها، ما يعكس التزام الشركة بالابتكار والتميز.

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