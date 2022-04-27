تستهدف الشراكة الموقعة بين الجانبين دعم المبادرات الإنسانية والخيرية داخل دولة الإمارات وخارجها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في إمارة عجمان تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم المبادرات الإنسانية والخيرية. وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وعادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول في دو.

وأعرب الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة عن سعادته بالتعاون مع دو لدعم المبادرات الخيرية والإنسانية، لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستسمح لكلا الجانبين بالمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة.

وستعمل دو بموجب مذكرة التفاهم على تقديم الدعم للجهود الخيرية والإنسانية التي تشرف عليها هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وذلك من خلال توفير خدمة الرسائل النصية القصيرة لجمع التبرعات والتمويل لدعم مبادرات الهيئة عن طريق تطبيق دو للهاتف المتحرك. وتنسجم مذكرة التفاهم الجديدة مع أهداف حملة #فيكم_الخير التي أطلقتها دو بهدف إلهام أفراد المجتمع المحلي وموظفي دو تقديم مساهمات مجتمعية ملموسة، وتشجيعهم على التواصل والتعاطف مع من هم في أمس الحاجة للمساعدة وذلك بما ينسجم مع القيم الأساسية التي يجسّدها شهر رمضان المبارك.

وبدوره قال عادل الريس: "تأتي شراكتنا مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في إطار جهودنا ومبادراتنا المستمرة لتعزيز مسؤوليتنا المجتمعية كشركة وطنية إماراتية وذلك بما يتماشى مع حملتنا الأخيرة #فيكم_الخير. وسنعمل مع الهيئة من خلال هذا التعاون لتسخير قدراتنا وإمكانياتنا وتوظيفها لإحداث فرق إيجابي ملموس في حياة الناس".

وتواصل دو تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات والمنظمات الخيرية الوطنية والعالمية للمساهمة في دعم البرامج والمبادرات الإنسانية التي تؤثر إيجاباً في المجتمعات. وعلى صعيد جهودها الهادفة لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، تقدم الشركة خلال الشهر الفضيل الدعم للعديد من المؤسسات الخيرية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، بما في ذلك منظمة اليونيسيف، ومؤسسة «تراحم» الخيرية، وكفو، ومبادرة المليار وجبة، والعديد من المؤسسات والمبادرات الأخرى.

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