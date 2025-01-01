دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن رعايتها الماسية لفعاليات العام الجديد التي تنظمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) في دبي، وتستهدف قطاع العمال ذوي الياقات الزرقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتركز "دو" خلال رعايتها لهذه المبادرة على تعزيز التواصل وتنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة، أبرزها حفل غنائي للفنانة الهندية الشهيرة، كانيكا كابور. كما تُساهم "دو" في الفعاليات من خلال تنظيم سحوبات للفوز بهواتف مجانية للحاضرين، وتوفير عروض خاصة من خدمة الهاتف المحمول”alo” الفريدة بنظام الدفع الفوري من "دو"، والتي تم تطويرها خصيصاً لدعم قطاع القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة.

وصرح أحمد بو رحيمة، مدير إدارة تنفيذي - العلاقات الحكومية في "دو" أن: "الاحتفال بالعام الجديد بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي يعكس نجاحنا في ترسيخ الاستدامة ومواصلة جهودنا في مجال المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الأعمال، كما يؤكد أيضا استمرار التزامنا بتوفير الخدمات الشمولية المتميزة وحلول الاتصال التي تعزز السعادة والرضا لدى جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونعمل على تعزيز دورنا كرعاة لهذه الفعالية من خلال خططنا للمشاركة التي تؤكد أهمية رد الجميل والاشادة بكل قطاعات المجتمع التي تشارك في بناء وتنمية بلادنا الحبيبة."

في السياق ذاته، تعمل "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لـــ "دو"، على إضفاء طابع مُميز على الفعاليات من خلال تقديم أنشطة وعروض حصرية خلال مبادرة الاحتفال بالعام الجديد بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث يتواجد فريق "du Pay" في موقع الفعاليات لمساعدة الضيوف على تحميل تطبيق "du Pay"، ومساعدتهم في استيفاء متطلبات التوثيق الشخصي لحساباتهم (KYC)، وتدريبهم على استخدام التطبيق من خلال منصات العرض الخاصة.

وتؤكد المشاركة في الفعاليات على مدى التزام "du Pay" بالعمل على تبسيط حياة العملاء من خلال توفير حلول مالية رقمية مُبتكرة وسهلة الاستخدام، تُحدث تحولاً في تجربة المستخدم الرقمية وتقدم مستوى غير مسبوق من الراحة للعملاء.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو":

www.du.ae

نبذة عن "du Pay":

تعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات حول "du Pay"، يرجى زيارة

www.dupay.ae

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