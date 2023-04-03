سيساهم هذان التعيينان الجديدان في تعزيز استراتيجيات المجموعة الرامية لتوسيع محفظتها الإقليمية في الشرق الأوسط، والتي بدورها تضمّ أكثر من 1,531 غرفة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

الشرق الأوسط: أعلنت دويتشه هوسبيتاليتي، المجموعة الألمانية الرائدة في مجال إدارة الضيافة، عن تعيينها السيّد محمد خضر مديراً إقليمياً لإدارة المبيعات والتسويق، والسيّد توفيق تميم مديراً أولاً لإدارة تطوير الأعمال في الشرق الأوسط. وكانت دويتشه هوسبيتاليتي قد أقدمت على هذه الخطوة في إطار ترسيخ التزامها بالحفاظ على حضور العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع نطاقه، وبالتالي دعم فنادقها في الشرق الأوسط لتحقيق أداء ناجح، فبات فريقها الإقليمي يضمّ 10 خبراء متخصّصين.

ويتمتّع السيّدان خضر وتميم مجتمعان بخبرة 48 عامًا في مجال الضيافة. وعليه، فقد وقع الاختيار على تعيينهما بهدف دفع جهود المبيعات والتسويق إضافة إلى توفير فرص جديدة لتوسيع مجموعة فنادق المجموعة في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بما يتماشى مع رؤية المجموعة نحو توسيع محفظتها الإقليمية وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق.

وفي هذا الصدد، قال سيجفريد نيرهاوس، نائب رئيس دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط: " لا يراودنا أدنى شك بأنّ خبرة السيّدين محمد وتوفيق القيّمة والعريقة في المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال ستُحقّق مكاسب لا تقدّر بثمن للمجموعة، لا سيّما وتزامنًا مع مساعينا المتواصلة لتعزيز حضورنا في المنطقة. وقد بتنا الآن على ثقة كاملة بأنّ قيادة فريقنا من الخبراء المتخصّصين الحكيمة ورؤيته الاستراتيجية ستعززان الجهود المبذولة لتحقيق أهدافنا والتزامنا بالحفاظ على حضور ناجح في هذه المنطقة".

في الواقع، يتمتّع السيّد خضر بخبرة 15 عامًا في مجال المبيعات والتسويق. وانضمّ إلى صفوف دويتشه هوسبيتاليتي لقيادة استراتيجيات المبيعات على مستوى الأسواق الإقليمية العاملة. كذلك، سيعمل خضر على تعزيز أداء الإيرادات إلى أقصى حد، وذلك من خلال دفع أفضل ممارسات المبيعات والتسويق. كما سيعمل على تعزيز حضور العلامة التجارية الإقليمية وحصتها من السوق على مستوى فندق شتيجنبرجر الدوحة وفندق شتيجنبرجر ريزيدنسز الدوحة في قطر، كما وفندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت وفندق قرية الحمرا في الإمارات العربية المتحدّة، وفندق إنترسيتي مسقط وفندقي إنترسيتي نزوى وإنترسيتي صلالة في سلطنة عمان، وفندق إنترسيتي الرياض ملاذ في المملكة العربية السعودية، وفندق شتيجنبرجر مرحبا ثالاسو الحمامات في تونس. وقبل انضمامه إلى دويتشه هوسبيتاليتي، عمل خضر مع عدد من العلامات التجارية البارزة، بما في ذلك مجموعة الجميرا ومجموعة أكور وفندق أرماني دبي.

أمّا عن السيّد تميم فيتمتّع بخبرة إقليمية من 33 عامًا في مجال الضيافة. وسيتولى ضمن المجموعة مسؤولية توفير فرص جديدة لتوسيع مجموعة فنادق المجموعة في الشرق الأوسط، مع التركيز على توسيع العمليات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر. وتشمل مجموعة المشاريع المرتقبة والطموحة التي تعتزم دويتشه هوسبيتاليتي افتتاح فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر كعنوان ضمن فئة الرفاهية الراقية، وعلامة إنترسيتي ضمن فئة الفنادق متوسطة المستوى، وفنادق زليب ضمن فئة الإقامة الاقتصادية. وتتوفر نماذج الإدارة والامتياز لهذه العلامات التجارية. هذا وستعمد المجموعة في أعقاب الافتتاح الناجح لفندق شتيجنبرجر ريزيدنسز الدوحة إلى تعزيز جهودها لتطوير علامة ريزيدنسز في المنطقة. ويُعزى الفضل للسيّد تميم في افتتاح 30 فندقًا رائدًا، كما ووضع استراتيجيات نمو لعلامات تجارية مشهورة مثل فنادق ومنتجعات هيلتون وفنادق ومنتجعات موفنبيك وشركة دور للضيافة في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك فقد كان لمعرفة تميم الواسعة بالمنطقة دوراً فعّالاً في تطوير العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط..

وتلتزم دويتشه هوسبيتاليتي بالاستثمار في أفضل المواهب لدفع النمو والنجاح في قطاع الضيافة في المنطقة. ويتكوّن فريق العلامة التجارية الإقليمي الشغوف، بقيادة السيّد نيرهاوس بمنصب نائب رئيس الشرق الأوسط، من السيّد رالف عواد بمنصب المدير الإقليمي لإدارة الإيرادات والقدرات، والسيّدة أيرينا شوستفال بمنصب مديرة المبيعات في الإمارات العربية المتحدة، والسيّدة فالنتينا كومين بمنصب خبيرة في التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي، والسيّدة فريدة باريخ بمنصب خبيرة في العلاقات العامة والاتصالات، والسيّد ساجان بيتر بمنصب مدير التعلم والتطوير، والسيّدة هبة قاسماني بمنصب مديرة مشروع تقنيات المعلومات.

وبفضل فريق الدعم الإقليمي من الخبراء الملتزمين والشغوفين في دبي، تثق دويتشه هوسبيتاليتي تمام الثقة من أن علاماتها الفندقية الحالية والمستقبلية ضمن محفظة المجموعة ستحظى بدعم فريد وتُحقّق نجاحًا باهرًا في الشرق الأوسط.

#بياناتحكومية

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن دويتشه هوسبيتاليتي

تقوم دويتشه هوسبيتاليتي على قيم الرؤية والشغف والنطاق العالمي، ومن خلال هذه القيم، تسعى إلى تقديم تجربة الإقامة المثالية للضيوف. تجتمع التقاليد والمنهجية المستقبلية لدويتشه هوسبيتاليتي معًا لتشغيل مجموعة فريدة من ثماني علامات تجارية تشمل أكثر من 160 فندقًا عالميًا. و"احتفاءً بالبساطة الفاخرة" تجمع شتيجنبرجر آيكونز، علامة الضيافة الفاخرة الاستثنائية بين التفرد التاريخي للفنادق والمفهوم الحديث. كذلك تعمل علامة شتيجنبرجر بورشه ديزاين هوتيلز على إرساء أسلوب مبتكرٍ في قطاع الفنادق الفاخرة. بدورها، تعدّ فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر عنوانًا للضيافة الراقية في ثلاث قارات. جاز إن ذا سيتي هي علامة لفنادق نمط الحياة تعكس الحياة النابضة في المدن. كما وتجمع علامة هاوس أوف بيتس الشغف بالأعمال الفندقية مع سحر أسلوب الحياة والموضة والموسيقى. في حين تقع فنادق إنترسيتي هوتيلز في قلب الوجهات العالمية وتوفر للضيوف منزلًا ثانيًا يقدّم لهم أرقى وسائل الراحة وسهولة التنقل ضمن فئة الرفاهية المتوسطة. وبالمثل، فإن علامة ماكس باي دويتشه هوسبيتاليتي هي علامة فريدة تقدّم خدمات الضيافة ضمن فئة الرفاهية المتوسطة. بدورها، تتميّز فنادق زليب بالتناغم الذكي بين التصميم والطابع العملي في فئة الإقامة الاقتصادية. يجمع برنامج إتش ريواردز كافة هذه العلامات التجارية معًا، وهو برنامج الولاء الفندقي الخاص بدويتشه هوسبيتاليتي والذي يقدّم لأعضائه المزايا بدءًا من الحجز الأول.

www.deutschehospitality.com/en

www.intercityhotel.com/en