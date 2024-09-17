دبي-الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "دونا إنرجي سيستمز"، المزود الإماراتي للطاقة، اليوم عن انضمامها لفريق "قمة تأثير الرياضة" كشريك رئيسي، بهدف العمل معًا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وصحة، بما يتماشى مع التزام حكومة الإمارات بالاستدامة والابتكار.

من خلال هذه الشراكة، تأمل "قمة تأثير الرياضة" و"دونا إنرجي سيستمز" في تعزيز رؤيتهما المشتركة لمستقبل مستدام.

وخلال الحدث الذي سيُقام في فندق أتلانتس النخلة في دبي يومي 4 و5 ديسمبر 2024، ستكشف "دونا" عن نموذجها الأولي المُرتقب بشدة "E3 Node"، الذي يستخدم الطاقة الجاذبية لإنتاج طاقة نظيفة ومتجددة.

وقالت رافين كوربيت، رئيسة "دونا إنرجي سيستمز": "نحن ملتزمون بتقليل انبعاثات الكربون والترويج لحلول الطاقة المستدامة، ولذلك نحن سعداء بالشراكة مع قمة تأثير الرياضة. إن العمل مع منظمات رياضية رائدة وعلماء ورجال أعمال من ذوي الأفكار المشتركة سيمكننا من دفع الأفكار التي ستحدث فرقًا حقيقيًا.

وأضافت: "يوفر لنا هذا الحدث الرائد فرصة رائعة لتسليط الضوء على القدرات الابتكارية لتقنية E3 الخاصة بـ"دونا إنرجي". كما أننا نتطلع إلى المساهمة في إنشاء منصة قوية تجمعنا جميعًا للدعوة للتغيير وإلهام الناس لدعم الاستثمارات في الممارسات المستدامة."

من خلال التركيز على تطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة، تسهم "دونا" في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ وتمكين المناطق النامية من تحقيق استقلالها في مجال الطاقة.

تعيش "دونا إنرجي سيستمز" مرحلة تحولية مع استراتيجيتها للنمو، التي تعد بتوسع مذهل خلال الـ 48 شهرًا القادمة. ستشهد الشركة توسعًا بمليارات الدولارات مدفوعة باستثمارات استراتيجية ومنتجات متطورة وتركيز لا يتزعزع على الاستدامة، مما يعيد تعريف القيادة العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

لكن التأثير الحقيقي لـ"دونا" يتجاوز الابتكار والنمو المالي. إذ تلتزم الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، بتمكين الأفراد، سواء من خلال توفير طاقة موثوقة للمناطق غير المخدومة، أو تقديم حلول مبتكرة للعملاء التجاريين، أو خلق فرص لازدهار المجتمعات.

"دونا إنرجي سيستمز" ليست مجرد مزود للطاقة، بل هي قوة للتغيير الإيجابي، تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا ونظافة واستدامة للجميع.

ومن خلال العمل مع قمة تأثير الرياضة، سيعمل الفريق على تغيير العالم باستخدام قوة الرياضة، بهدف الوصول إلى مليار شخص للعمل معًا لمواجهة بعض القضايا الأكثر إلحاحًا في العالم.

وقال شون موريس، اللاعب السابق في رياضة الكريكيت وأحد مؤسسي "قمة تأثير الرياضة": "تعد دونا واحدة من أكثر الشركات ابتكارًا وفعالية في مجال الطاقة النظيفة، وستكون ذات تأثير كبير على القمة. بينما نواجه التهديدات العالمية للاستدامة والصحة، من المهم أن نتوافق في رؤيتنا والتزامنا بالتغيير مع شركاء ذوي نفس الفكر. وجود دونا في الفريق سيسرع من هدفنا في الانتقال من مجرد مشاهدين إلى منافسين في مجال الاستدامة."

في الفترة التي تسبق الحدث في ديسمبر، ستعلن "قمة تأثير الرياضة" عن "أبطال التأثير" و"شركاء التأثير" الجدد الذين سينضمون إلى الفريق للمساعدة في إلهام العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وصحة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع sportimpactsummit.com

عن شركة دونا إنرجي سيستمز:

نشأت شركة دونا إنرجي سيستمز من إيمان راسخ بأن مستقبل كوكبنا يعتمد على قدرتنا في تسخير الطاقة النظيفة والمتجددة. تأسست الشركة على يد دواين كوربيت، رائد أعمال ذو رؤية ملهمة وشغف عميق بالاستدامة والابتكار، بهدف واحد: إحداث ثورة في قطاع الطاقة العالمي من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز المجتمعات والدول والشركات على حد سواء.

منذ تأسيسها، كان الابتكار هو القوة الدافعة وراء دونا إنرجي سيستمز. ويُعتبر منتجها الرائد، جهاز E3، قفزة ثورية في إنتاج الطاقة النظيفة، حيث يعتمد على تقنية فريدة تُعرف باسم العنصر الثالث (E3).

تم تصميم جهاز E3 Node لتوفير الطاقة بكفاءة واستدامة، مما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة في مناطق تمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا وأفريقيا وما بعدها.

بالإضافة إلى E3 Node، تقدم الشركة منصة Green Utility Cloud التي تعمل بتقنية البلوك تشين، وتُسهّل عملية دمج وإدارة موارد الطاقة المتجددة. لا تعزز هذه المنصة فقط من قدرات أجهزة E3 Node، بل تفتح أيضًا فرصًا جديدة لتجارة الطاقة، وتعويضات الكربون، وإصدار شهادات الطاقة المتجددة (RECs)، مما يعزز مكانة "دونا" كقائد في مجال الطاقة المتجددة.

عن قمة تأثير الرياضة:

ستُقام قمة تأثير الرياضة يومي 4 و5 ديسمبر 2024 في فندق أتلانتس، النخلة، دبي.

سيحظى 1500 مشارك بفرصة الاستفادة من رؤى قيمة وفرص للتعاون مع أفراد يشاركونهم الرؤية، بهدف التأثير الإيجابي على الكوكب خلال القمة التي تمتد ليومين.

يعد الحدث بأجندة مبتكرة وموجهة نحو العمل، حيث سيشهد كلمات رئيسية ملهمة، وجلسات نقاشية، وورش عمل معمقة. وسيضم الحدث مجموعة استثنائية من المتحدثين من عوالم الرياضة والأعمال والتمويل الأخضر والاستدامة.

يتميز فندق أتلانتس بفخامة لا مثيل لها ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب موقعه الاستراتيجي. يُقدم مركز المؤتمرات في الفندق أحدث التقنيات لتوفير تجربة سلسة للعروض التقديمية والتواصل.

تهدف قمة تأثير الرياضة إلى توحيد الجهود وإلهام مليار شخص للانضمام إلى الفريق من خلال سبعة محاور أساسية:

الابتكار والتكنولوجيا

الرعاية المستدامة

التعليم والتواصل

الصحة البشرية

المساواة والشمولية

الاستثمار الأخضر

الإرث

-انتهى-

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