تهدف إلى توسيع قاعدة عملائها ودخول أسواق جديدة

180 ألف طن سنوياً القدرة الإنتاجية للنحاس"، و50 ألف طن سنوياً للألمنيوم

محمد المطوع: استكشاف الفرص المتاحة في السوق الأوروبية لتوسيع قاعدة عملائنا ودخول أسواق جديدة

محمد الأحمدي: نحرص على تسخير إمكاناتنا وخبراتنا المحلية لتولي دور أساسي في تلبية زيادة الطلب العالمي على منتجات الألمنيوم والنحاس

تستعرض شركة "دوكاب للمعادن" التابعة لمجموعة دوكاب، إحدى أكبر شركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة منتجاتها التي تحمل علامة "صنع في الإمارات" خلال مشاركتها في فعاليات معرض "واير دوسلدورف"، أحد أكثر المعارض التجارية لقطاع الأسلاك والكابلات أهمية حول العالم، والذي يعقد في الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2022 في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وتشارك "دوكاب للمعادن" للمرة الأولى في هذا الحدث، انطلاقاً من كونها مُصنّع عالمي لمنتجات الألمنيوم والنحاس، حيث تلعب دوراً رئيسياً في تقديم المنتجات التي تحمل علامة "صنع في الإمارات" للعالم، وتواصل دعمها للقيمة المحلية المضافة عبر تصدير المنتجات المصنعة محلياً إلى مختلف أرجاء العالم.

وفي هذا السياق، قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دوكاب": "يعد معرض "واير دوسلدورف" واحداً من أهم المنصات العالمية في قطاع الأسلاك والكابلات، ومن هنا تكمن أهمية مشاركتنا في هذا المعرض لتعريف العالم بأحدث منتجاتنا وحلولنا من الألمنيوم والنحاس ومدى الجودة العالية والتقنية التي وصلت إليها الصناعة في دولة الإمارات، ما يجعلها في مصاف الدول الصناعية المتقدمة، وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في تصنيع المعادن. ونحرص أيضاً من خلال هذه المشاركة على استكشاف الفرص ا المتاحة في السوق الأوروبية لتوسيع قاعدة عملائنا ودخول أسواق جديدة، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات المشاركة في المعرض للوقوف على أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال".

وأضاف المطوع: "تعتبر "دوكاب للمعادن" الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصنع كلاً من منتجات النحاس والألمنيوم، وإحدى ثلاث شركات ريادية تصنع المعادن في دولة الإمارات. ومع تنامي مكانة الشركة، تواصل "دوكاب للمعادن" توسيع قاعدة عملائها ودخول أسواق جديدة لتشمل هذا العام ألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك ورومانيا وكولومبيا. وقد بلغت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 5.1 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار)".

ومع تصدير 75% من منتجات "دوكاب للمعادن" إلى العالم، باتت الشركة رائدة عالمياً في توفير منتجات المعادن، وتقديم أفضل حلول المعادن لأكثر من 45 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا والأمريكيتين. كما تعتبر مصدّراً عالمياً رئيسياً للمنتجات المصنوعة في دولة الإمارات، وتساهم في جهود تنويع اقتصاد الدولة ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال محمد الأحمدي، المدير التنفيذي لشركة "دوكاب للمعادن": " تلعب شركة "دوكاب للمعادن " دوراً رئيسياً في جهود تنويع الاقتصاد المحلي، وتساهم في إثراء خبرات وإمكانات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتلبية احتياجات الأسواق العالمية المتنامية من منتجات الألمنيوم والنحاس. وتؤكد مشاركتنا في المعرض على التزامنا تجاه السوق الأوروبية التي تركز بشدة على التحول في قطاع الطاقة نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة للتصدي لتحديات التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية".

وأضاف الأحمدي: "نلتزم في دوكاب بدعم الخطط الاستراتيجية الوطنية، وتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نسعى لتقديم منتجات تحمل شعار ’صنع في الإمارات‘ للعالم، دعماً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ’مشروع 300 مليار‘".

وتحظى منتجات "دوكاب للمعادن"، التي تأسست في عام 2020 كعلامة تجارية جديدة لتصنيع المعادن، وإحدى وحدات أعمال مجموعة دوكاب، باعتماد هيئات مستقلة ورائدة عالمياً في اعتماد منتجات المعادن والكابلات، بما فيها هيئة خدمة الموافقات البريطانية للكابلات. وتبلغ القدرة الإنتاجية لشركة "دوكاب للمعادن" حالياً 180 ألف طن سنوياً، في حين تصل استطاعة الإنتاج " للألمنيوم" إلى 50 ألف طن سنوياً.

وتنتج "دوكاب للمعادن" مجموعة متكاملة من منتجات الأسلاك النحاسية، والمصممة بعناية فائقة لتلبي احتياجات العملاء واستخدامها في أسلاك وكابلات المباني. وتعتبر الشركة أيضاً رائدة في تصنيع الموصلات النحاسية المرنة والمصممة بأسلوب خاص، مع أسلاك بأحجام أصغر لتعزيز المرونة، ويجري استخدامها على نطاق واسع في قطاع الكابلات، والوصلات الطرفية للمحولات.

وتحرص "دوكاب للمعادن" على تكريس خبراتها وإمكاناتها في القطاع لدفع عجلة أعمالها مع تقنية كونتيرود "CONTIROD" لإنتاج أجود القضبان النحاسية ذات الجهد العالي، والقضبان المرنة، والأسلاك، والموصلات العلوية لقطاع الطاقة الكهربائية.

ومن خلال تطوير قدراتها في حلول وخدمات المعادن، تساهم "دوكاب للمعادن" في سلسلة الإمداد الصناعية المزدهرة في دولة الإمارات، وتدعم استراتيجيتها الوطنية التي تولي الاستثمارات الصناعية أهمية قصوى.

ويمكن للزوار الاطلاع على أحدث المنتجات واستكشاف العمليات الصناعية عالية الكفاءة والمحسنة بالكامل لشركة "دوكاب للمعادن" من خلال زيارة جناحها في المعرض في القاعة 11، المنصة G47.

#بياناتشركات

- انتهى -