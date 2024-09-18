



تدعم مجموعة "دوكاب" جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050" من خلال توفير حلول مستدامة للطاقة

دبي: أعلنت مجموعة دوكاب، إحدى أكبر شركات حلول الطاقة المتكاملة والتصنيع في دولة الإمارات، اختيار "شنايدر إلكتريك" لتطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون.

ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً تجاه استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، كما يضع معياراً للممارسات الصناعية المستدامة استناداً إلى تطلعات "دوكاب" لإنشاء محفظة لحلول الطاقة النظيفة.

ومستندة إلى إرث الاستدامة الذي تبني على مكتسباته، نجحت "دوكاب" في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر وأهم الشركات في توفير حلول الطاقة المتكاملة ذات الجودة العالية في المنطقة والعالم، وقادت ملامح مستقبل صناعي مشرق متسق مع توجهات الاستدامة لدولة الإمارات والعالم، إذ حصدت أول جائزة للاستدامة منذ 26 عاماً. وتحرص "دوكاب" على المساهمة في تحريك عجلة التنمية المستدامة لدولة الإمارات بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، ودعم جهود الدولة بشكل أولوي للتصدي لظاهرة التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية المجموعة التي تدعم "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050".

وعلق تشارلز ، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في "دوكاب"، قائلاً: "في حين تستمر أعمالنا

في النمو والازدهار، فإن تلبية الطلب العالمي على الاستدامة يعد أحد أعظم التحديات اليوم. ومن هنا يأتي تعاوننا مع شنايدر إلكتريك والذي يوفر حلولاً فعالة، إذ نخطط للبناء على خبرتها الكبيرة في إدارة الطاقة وإزالة الكربون. كما نواصل عزمنا على دعم التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال توفير منتجاتنا وحلولنا المبتكرة لمختلف القطاعات، وهذا يمثل محطة مهمة في تلك الرحلة".

بدورها، قالت أمال الشاذلي، رئيسة شركة شنايدر إلكتريك في دول الخليج: "يجسد هذا التعاون التزام شنايدر إلكتريك بتمكين الشركات من مواجهة تحديات اليوم وتأمين مستقبل أنظف وأكثر مرونة. كما يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ الممارسات المستدامة في جميع عمليات دوكاب. ومعاً نؤسس لاستراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي لن تقلل من البصمة الكربونية فحسب، بل ستضع أيضاً معياراً جديداً لإزالة الكربون من القطاع الصناعي في المنطقة، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. فالاستدامة ليست مسؤولية مؤسسية فقط، بل التزام راسخ تجاه الأجيال القادمة".

وفي إطار الاتفاقية، ستدعم شنايدر إلكتريك مجموعة "دوكاب" في تعزيز استراتيجيتها القوية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية عبر النطاقات 1 و2 و3، بما يتماشى مع مبادرة الأهداف القائمة على العلم.

وستجري شنايدر إلكتريك أيضاً تقييماً مزدوجاً لأهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى "دوكاب" وذلك ضمن استراتيجية الاستدامة، بالإضافة إلى تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتوافق مع الأطر العالمية ومعايير المبادرة العالمية للتقارير.

وبالإضافة إلى خدمات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون، ستستخدم" دوكاب" نظام مستشار الموارد من "إيكوستركتشر" EcoStruxure™ Resource Advisor من شنايدر إلكتريك - وهو حل قائم على السحابة لمراقبة ومتابعة التقدم المحقق على المدى البعيد وفق أهداف الاستدامة الأوسع. وستدمج الأداة البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الاستدامة الشاملة.

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