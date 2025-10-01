جيرت هوفمان: ملتزمون بدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار المشترك لكلٍ من الإمارات وعُمان عبر هذه الشراكة

تشارلز ميلاجي: الشراكة توفر تقنيات متقدمة ومعايير جودة عالمية المستوى لدعم احتياجات عُمان المتنامية من الطاقة والبنية التحتية

الإمارات العربية المتحدة: في خطوة نوعية ترسخ ريادتها على مستوى المنطقة، أعلنت مجموعة "دوكاب"، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استحواذ استراتيجي على المصنع الوطني للكابلات في سلطنة عُمان، بهدف دفع عجلة النمو الصناعي المشترك وتعزيز التنويع الاقتصادي وفرصه المستقبلية، وتوفير حلول صناعية مبتكرة تسهم في دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية التي تشهد نمواً متسارعاً ومضاعفاً في السلطنة والمنطقة.

وتسهم هذه الخطوة في تحقيق رؤية "عُمان 2040" بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ حضور السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية العالمية وصولاً إلى إرساء دعائم الاقتصاد المتنوع والمرن بتوسيع الشراكات وجذب الاستثمارات التي تضاعف النمو وتصنع فرصاً جديدة واعدة للصناعات التحويلية المحلية وللكوادر الوطنية عبر مشاريع صناعية عالمية المستوى.

كما تعزز الشراكة مسار نمو التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان اللتين أبرمتا عام 2024 اتفاقيات وشراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم، شملت مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والربط بالسكك الحديدية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.

وتعكس هذه الشراكة كذلك استراتيجية "دوكاب" في الاستفادة من فرص التعاون وتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي في أسواق رائدة جاذبة للاستثمارات كالسوق العُماني الواعد، إلى جانب توسيع نطاق عملياتها لتلبية احتياجات الأسواق المتنوعة، وتجسد التزامها بتقديم أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالي الطاقة والتصنيع، وترسيخ تعاونها مع رواد الصناعة في بيئات استثمارية محفزة للنمو كسلطنة عُمان من موقعها كشركة صناعية رائدة دولياً. وتجمع هذه الشراكة تقنيات متقدمة ومعايير جودة عالمية المستوى تواكب احتياجات عُمان المتنامية من الطاقة ومستلزمات البنية التحتية المتطورة التي تعمل على تشييدها في مختلف القطاعات.

وقال جيرت هوفمان، الرئيس التنقيذي لمجموعة دوكاب : "يمثل تعاوننا الاستراتيجي في سلطنة عُمان خطوة محورية في مسيرتنا نحو تعزيز الريادة الصناعية العالمية في المنطقة، وهو يسهم في تسريع تنفيذ استراتيجيتنا للتوسع الدولي، ويتيح لنا تقديم حلول أكثر تخصصاً وتسليم أسرع، إلى جانب تعزيز شراكاتنا مع عملائنا في المنطقة. ونحن ملتزمون بدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار المشترك لكلٍ من دولة الإمارات وسلطنة عُمان من خلال هذه الشراكة."

وأكد حرص "دوكاب" على دعم مسيرة دولة الإمارات وسلطنة عُمان نحو اقتصادات أكثر ذكاءً واستدامة وتكاملاً من خلال الابتكار الصناعي، مشيراً إلى أن استثمارات المجموعة تسهم في تسريع تحقيق أهداف التصنيع في سلطنة عُمان، وتعزيز مكانة البلدين كمركز رئيسي للصادرات غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

بدوره، قال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في دوكاب: "استحواذنا على المصنع الوطني للكابلات في سلطنة عُمان يمثل خطوة استراتيجية محورية لتوسيع حضورنا الإقليمي والدولي. هذا الاستحواذ ليس مجرد توسع جغرافي، بل تجسيد لرؤيتنا نحو ريادة صناعية قائمة على الابتكار والتكامل. من خلال هذا الاستحواذ، نعزز قدراتنا على تقديم حلول صناعية متقدمة تلبي احتياجات الطاقة والبنية التحتية المتنامية. ونحن واثقون أن هذه الخطوة ستقوي تنافسية منطقة الخليج عالمياً وتفتح آفاقاً جديدة للنمو في القطاعات غير النفطية."

واستطاعت مجموعة دوكاب تعزيز حضورها المحلي والإقليمي والدولي، لترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجالها، إذ أعلنت عام 2024 عن توسيع انتشارها ليشمل 20 سوقاً جديدة، مما يرفع إجمالي الأسواق التي تنشط فيها مجموعة دوكاب إلى 75 سوقاً حول العالم، تشمل الخليج، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، والأمريكيتين.

نبذة عن مجموعة دوكاب

تأسست مجموعة دوكاب في عام 1979، وهي إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفر المجموعة الكابلات والمعادن والحلول التقنية عالية الجودة لمختلف القطاعات في أكثر من 75 دولة. ومن خلال منشآتها الصناعية الست الموزعة على 4 مواقع في دولة الإمارات، وتصدّر 60٪ من مجمل منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم في مجالات وقطاعات رئيسية مثل الطاقة، والإنشاءات العامة، والنفط والغاز، والصناعات المتجددة، والدفاع، والنقل، والقطاع البحري، والتعدين، وغيرها من القطاعات المتخصصة.

وتدير دوكاب، التي تعود ملكيتها بشكل مشترك لمجموعة "القابضة (ADQ)"، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مجموعة من الشركات المختصة التابعة لها وهي: "شركة دوكاب للكابلات" (DCB)، الشركة الرائدة في مجال تصنيع كابلات الطاقة المصنوعة من النحاس والألومنيوم؛ و"شركة دوكاب للمعادن" (DMB)، المورد الرئيسي لمنتجات وحلول النحاس والألمنيوم.

