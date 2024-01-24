دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة دوكاب، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة - ممثلةً بشركة دوكاب الهند – أول اتفاقية شراكة مع "بنك الإمارات دبي الوطني " المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لدعم مساعي المجموعة في توسيع نطاق حضورها الدولي وتعزيز اقتصادي البلدين.

وتتماشى الاتفاقية الجديدة مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تنويع اقتصادها الوطني وزيادة حجم التجارة غير النفطية مع شركائها التجاريين الدوليين. وتعتبر الهند إحدى أكبر هؤلاء الشركاء..

وترتكز الشراكة الجديدة على الإنجازات الأخيرة التي حققتها دوكاب في السوق الهندية، حيث اتخذت المجموعة مؤخراً خطوات مهمة لتعزيز حضورها في شبه القارة الهندية من خلال مكتبها الذي افتتحه في بنغالورو مطلع عام 2023، وهو أول مكتب لشركة دوكاب في منطقة جنوب شرق آسيا.

قال سعادة عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند: "ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الهند بعلاقات تجارية طويلة وراسخة؛ وقد اكتسبت تلك العلاقات مزيداً من الزخم خلال السنوات الأخيرة مع سعي الإمارات لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتنويع اقتصادها الوطني، وذلك ضمن إطار تركيز الدولة على ’ توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية ‘كواحدة من أولوياتها الحكومية الخمس لعام 2023. وتؤكد أنشطتنا المتنامية في الهند، وخاصة اتفاقية الشراكة الجديدة مع بنك الإمارات دبي الوطني - والذي يعتبر بدوره من المؤسسات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات - على الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة، والشركات الوطنية بشكل عام، في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية والعالمية لدولة الإمارات".

ومن جانبه، قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: "تعتبر هذه الاتفاقية الجديدة مع بنك الإمارات دبي الوطني الهند، امتداداً لشراكتنا القوية الحالية مع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والتي مكنت المؤسستين من النمو معاً عبر مختلف الأسواق. كما تستند هذه الشراكة إلى التقدم الكبير الذي حققناه مؤخراً في السوق الهندية بدعمٍ من مكتبنا الجديد في بنغالـورو، والذي يهدف إلى تعزيز عملياتنا وحضورنا في المنطقة وترسيخ مكانة دوكاب كمزود عالمي رائد لحلول الطاقة المتكاملة عالية الجودة"

ومن جهته، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نحن في بنك الإمارات دبي الوطني نلتزم بشكل كامل بدعم وتعزيز طموحات النمو لعملائنا. ويمنحنا حضورنا الدولي الواسع، لا سيما في الممرات التجارية الرئيسية، الإمكانات اللازمة لدعم خطط التوسع لعملائنا بشكل فعال من خلال مجموعة شاملة وقوية من الحلول المالية المتقدمة. ويكمل هذه الإمكانات فهمنا العميق لاحتياجات أعمال عملائنا استناداً إلى ما اكتسبناه من خبرات غنية وما أرسينا من علاقات طويلة الأمد مع العملاء. إن علاقتنا الراسخة مع دوكاب، والتي توجت بالشراكة التي أعلنا عنها اليوم، هي شهادة على الإمكانات الاستثنائية التي يتمتع بها البنك.

كما ندرك جيدًا الفرص الكثيرة التي يوفرها مشهد الأعمال الديناميكي والمتطور في الهند، مما يجعلها سوقًا رئيسيًا وأحد الأسواق التي سنركز عليها في السنوات القادمة. كشريك المصرفية الأكثر موثوقية لعملائنا، نتطلع إلى دعمهم في استغلال هذه الفرص الجديدة ومساعدتهم في رحلة نموهم المستقبلية في المنطقة."



وقال مشعل النقبي، المدير المالي لمجموعة دوكاب: "تحظى دوكاب بعلاقات طويلة وقوية مع القطاعات الهندية الرائدة؛ إذ تستورد المجموعة 25% من موادها الخام من الهند، وتخدم ما يزيد على 100 عميل في البلاد، وتوفر 263 ألف طن من مكافئ النحاس بما يعادل تزويد 3 ملايين منزل بالطاقة، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 1000 مواطن

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب العديد من الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وأبرزها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تمكين شركات البلدين من الاستثمار وتوسيع عملياتها في كلتي السوقين، وحفز التجارة الدولية بينهما، وبناء شراكات جديدة. وهناك أيضاً مذكرة التفاهم التاريخية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بشأن نظام تسوية العملة المحلية، والذي يسمح باستخدام الروبية الهندية والدرهم الإماراتي في المعاملات التجارية بينهما - وهو أول ترتيب من هذا النوع تقوم به الهند.



ترتبط دوكاب وبنك الإمارات دبي الوطني بشراكة قوية تمتد لأكثر من 20 عاماً، وقد لعبت هذه الشراكة دوراً فعالاً في نمو وتوسع الطرفين في أسواق التصدير المختلفة بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر دوكاب مجموعة واسعة من الحلول عالية الجودة لقطاع الطاقة العالمي. وتصدر 60% من منتجاتها إلى أكثر من 55 سوقاً في منطقة الخليج وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، والأمريكيتين.



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