تهدف إلى إنشاء فندق مجهز بأحدث التقنيات ضمن مشروع stc Square

أعلنت شركة "دور للضيافة" عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "المنطقة الذكية للعقار"، المملوكة بالكامل لشركة "الاتصالات السعودية" (اس تي سي)، تهدف إلى إنشاء فندق فريد من نوعه بالمملكة ضمن مشروع stc Square في مدينة الرياض والذي يتم تطويره من قبل شركة عقالات المحدودة المملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية.

وبموجب هذه المذكرة، ستعمل شركة "دور للضيافة" على إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ("شركة المشروع") تتوزع ملكيتها بين الطرفين، بنسبة تتراوح بين 80% و90% لشركة "دور للضيافة" و10% إلى 20% لشركة "المنطقة الذكية للعقار". وستعمل شركة المشروع على استئجار قطعة أرض من شركة "المنطقة الذكية للعقار" بمساحة 3,343 متراً مربعاً، ضمن مشروع stc Square لبناء وتشغيل مشروع فندقي متكامل الخدمات، يتضمن أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تساهم في تقديم خدمات ضيافة متطورة وعصرية وبمواصفات عالمية. وسيتم تحديد رأسمال شركة المشروع وكلفة التطوير للمشروع بعد استكمال الدراسات المطلوبة، والتوقيع على اتفاقية الشراكة بين الطرفين.

الرئيس التنفيذي لشركة "دور للضيافة" سلطان بن بدر العتيبي عبَّر عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء وتطوير فندق مجهز باحدث التقنيات مع شركة "المنطقة الذكية للعقار"، المملوكة من "الاتصالات السعودية"، وأشار أن ذلك يأتي تماشياً مع سياسة التوسع الاستراتيجي لشركة "دور للضيافة"، والتي تهدف إلى تعزيز مركزها الريادي والمتميز على مستوى قطاع الضيافة في المملكة، من خلال تقديم منتجات فندقية عصرية لمواكبة نمو قطاعي السياحة والضيافة والتحول الرقمي في المملكة، وهو ما يسهم أيضاً في إعادة تعريف خدمات القطاع لعملائه من مختلفة الفئات، للحصول على تجربة ضيافة أسهل، وأمتع، وأكثر ابتكاراً. واعتبر أن المشروع يُعد نقلة نوعية في قطاع الضيافة في المملكة والمنطقة، وسيتضمن مواصفات وتجهيزات تتوافق مع التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وسيقدم تجربة إقامة مميزة للضيوف، في ظل الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتمتين القطاع السياحي، أحد ركائز رؤية المملكة 2030.

بدوره، أكَّد الرئيس التنفيذي لشركة عقالات الشركة المطورة لمشروع stc Square الأستاذ فراس بن عبدالله البنيان أن مشروع الفندق يعد أهم مكونات مشروع stc Square الرائد والذي سيكون أحد أول مشروع في المملكة متعدد الاستخدام يقدم حلول ومنتجات ذكية وتقنية في مجالات الأعمال والتجزئة والترفيه. كما عبَّر عن سعادته بالشراكة مع شركة دور للضيافة التي تتميز بخبرتها الواسعة في تطوير وتشغيل الفنادق في المملكة كما أشار البنيان إلى أن الفندق الذي تم الاتفاق على إنشائه مع "دور" يُعدّ أحد الحلول الذكية التي تعمل عليها عدة شركات تابعة لشركة "الاتصالات السعودية"، في إطار جهودها لتقديم أفضل الخدمات والحلول التقنية الذكية للمدن بهدف مساعدتها للوصول إلى أعلى المعايير العالمية المدرجة ضمن مجالات المدن الذكية، مع حرصها على مواكبة التقدم العالمي في هذا المجال وتطبيقه داخل مدن المملكة العربية السعودية.

#بياناتشركات

- انتهى -