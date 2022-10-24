دبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من "دوبال القابضة"، الذراع الاستثماري لحكومة دبي في مجالات السلع والتعدين والطاقة والصناعة ؛ و"إمداد"، مجموعة الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية؛ عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف المشاريع التي تهدف إلى تعزيز قطاع إعادة التدوير والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستثمار فيها.

وقع الاتفاقية كلٌ من جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد"؛ وأحمد بن فهد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة "دوبال القابضة ذ.م.م."، خلال حفل التوقيع الذي أقيم في مقر شركة دوبال القابضة في مدينة دبي الطبية بتاريخ 20 أكتوبر 2022.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم "دوبال القابضة" و"إمداد" بإنشاء إطار للتعاون المؤسسي من أجل دراسة المبادرات الجديدة للمشاريع الصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاستثمار المشترك في مثل هذه المشاريع وتطويرها لدعم مبادرات الاستدامة لحكومة دبي.

وفي إطار تعليقه على الاتفاقية، قال لوتاه: "بصفتها شركة رائدة في قطاع إدارة المرافق لها معاييرها في التميز في الخدمة وابتكار المنتجات وتنمية المجتمع، نمتلك في إمداد سجلاً حافلاً في مجال الاستدامة؛

وذلك من خلال منتجاتنا وممارساتنا الصديقة للبيئة، فضلاً عن جهودنا لرفع مستوى الوعي البيئي. ونسعى إلى تعزيز هذا الالتزام من خلال شراكتنا الجديدة مع "دوبال القابضة"، وذلك من خلال البناء على علاقتنا طويلة الأمد معها. وستسهم المشاريع الجديدة واسعة النطاق لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها واستعادة الطاقة المخطط لها في منشأة "فرز"، في جهود الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق أهداف التنمية الخضراء تماشياً مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات 2021-2041 وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050".

من جانبه، أضاف بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة "دوبال القابضة ذ.م.م": "نعمل باستمرار على تعزيز التقنيات المستدامة من أجل المساهمة في مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق اقتصاد دائري. وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة تأتي في إطار جهودنا لاستكشاف آفاق جديدة من شأنها تعزيز اقتصاد الدولة والتنمية الشاملة ضمن قطاع الاستدامة. ونهدف من خلال شراكتنا مع "إمداد" إلى مساعدة دبي على تحقيق هدفها المتمثل في عدم إرسال أية نفايات إلى مدافن النفايات بحلول عام 2030. كما يتماشى هذا التعاون مع التزامنا بتقييم وتمويل المبادرات والمشاريع التي تساعد على تحقيق إستراتيجية دبي الصناعية 2030 وإستراتيجية دبي للطاقة 2050، مما يجعل الإمارة جهة رائدة في هذا المجال الناشئ على مستوى العالم".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن إمداد

توفر مجموعة "إمداد" خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة وتعمل على تعزيز الكفاءات التشغيلية للأصول المادية. وبعد تأسيسها في العام 2007، اتخذت "إمداد" من دبي مقراً لها وتوزعت مكاتبها وفروعها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك العاصمة أبوظبي. وتضم محفظة "إمداد" للحلول الشاملة خدمات إدارة المرافق المتكاملة إلى جانب الخدمات البيئية مثل إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وتأجير أجهزة الطاقة. كما توفر منصة إمداد الذكية "امتداد" الخاصة بإدارة المرافق والمصمَّمة

لتوفير تصورات واقعية حول أداء الأصول والأنظمة البيئية المترابطة بهدف تقديم توصيات للصيانة الاستباقية والإجراءات التصحيحية. وبفضل نموذج عملها المخصص والذي يعتمد على توفير خدمات مستدامة ومجدية من حيث التكلفة، استطاعت المجموعة تحقيق نموٍ كبير لتصبح الشريك الأمثل لدى العديد من العملاء داخل الإمارات العربية المتحدة وفي أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتتميز القوى العاملة لدى "إمداد" بثقافاتٍ وجنسياتٍ متعددة لتضم ما يزيد على 9,000 موظفٍ ماهرٍ من أكثر من 45 بلدٍ حول العالم. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.imdaad.ae