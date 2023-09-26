دبي، الإمارات العربية المتحدة: نشرت دليفركت، الشركة العالمية المتخصّصة بتقديم حلول رقمية متكاملة لدمج وتبسيط عمليات إدارة طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت، تقريرها للنصف الأول من العام والذي يستعرض تفاصيل النجاحات المتواصلة التي حققتها الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023.

خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتماشياً مع خطط الشركة التوسعية، استحوذت دليفركت على شات فود، الشركة الرائدة في مجال تقديم حلول طلبات الطعام والدفع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تقديم حلول موحدة لقطاع المطاعم لدعم عمليات طلبات الطعام عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورموز الاستجابة السريعة، والطلب عبر المنصات المباشرة، وتوصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت.

وكان من بين الحلول الأخرى التي وفّرتها دليفركت أيضاً "حلول الطلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، والتي تستفيد من أدوات ميتا (Meta) لاستهداف العملاء، بالإضافة إلى حلول "أوردر آند بي" لتناول الطعام في المطاعم، والتي تعتمد على رموز الاستجابة السريعة لتسريع عملية تلبية الطلبات وزيادة معدل دوران العملاء على الطاولات بمعدل 10 دقائق.

وبينما تؤكد دليفركت على وضع تجربة العملاء ضمن أبرز أولوياتها، شهدت الشركة معالجة أكثر من 101 مليون طلب عبر الإنترنت عالمياً بنجاح خلال النصف الأول من العام 2023، الأمر الذي يمثل 75% من إجمالي الطلبات التي تم معالجتها باستخدام حلول دليفركت في عام 2022 والتي بلغ مجموعها قرابة 135 مليون طلب.

كما أشارت البيانات التي جمعتها دليفركت إلى أن يوم 22 يونيو من العام الحالي شهد أعلى عدد من الطلبات التي تم معالجتها باستخدام حلول دليفركت في يوم واحد، بينما تصدرت كل من دبي والكويت والرياض قائمة المدن الأكثر معالجةً لطلبات الطعام خلال النصف الأول من العام الحالي. أما فيما يتعلق الأطباق الأكثر طلباً خلال النصف الأول، فتصدرت أطباق البرغر والدجاج المشوي والشاورما قائمة الطلبات المُعالجة، بينما احتلّ مطعم "شواية الخليج" في السعودية المرتبة الأولى بين أكثر المطاعم طلباً في المنطقة.

وفي تعليقه على النجاح المبهر الذي حققته دليفركت خلال النصف الأول، قال ناجي حداد، المدير العام لدليفركت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أكدنا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي التزامنا المستمر تُجاه تحسين خدمات الطعام عالمياً عبر تبني الحلول المبتكرة وإقامة الشراكات الاستراتيجية. كما واصلنا ريادتنا كمنصة رقمية متميزة في القطاع بفضل إدارة عدد هائل من طلبات الطعام عبر الإنترنت، والتوسع في أعمالنا في أنحاء المنطقة".

وأضاف: "ندرك بأن الأرقام رائعة بالفعل، ولكن رسالتنا أكبر من ذلك بكثير، فنحن نركّز على الناس الذين نخدمهم والتجارب التي نوفرها لهم. وفيما نتطلع إلى ما تبقى من العام، نؤكد التزامنا التام بأن يتم تنفيذ كل طلب بأعلى المعايير الممكنة".

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نبذة عن "دليفركت"

هي شركة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت من قنوات توصيل طلبات الطعام مثل "أوبر إيتس" و"كريم" و"دليفروو" و"دور داش" و"جست إيت" وغيرها، الأمر الذي يتيح لشركات خدمات الطعام تطوير عملياتها، وزيادة رضى عملائها، نمو أرباحها. تثق أكثر من 43 ألف جهة بحلول ومنتجات دليفركت لتعزيز كافة عملياتها التشغيلية. تنشط "دليفركت" في أكثر من 42 سوقاً حول العالم، وتعمل مع مختلف المطاعم على اختلاف حجمها بالإضافة إلى العلامات التجارية الرائدة في صناعة المأكولات مثل "تاكو بيل" و"برغر كينغ" و"يونيليفر". لمعرفة المزيد من المعلومات حول "دليفركت"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.deliverect.com