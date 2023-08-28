شركة دلما للصرافة الرائدة في مجال صرف العملات الأجنبية تفتتح فرعاً جديداً لها في المصفّح، بالتعاون مع شركة ويسترن يونيون

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تُعتبر دلما للصرافة شركة رائدة في مجال صرف العملات الأجنبية، وقد أعلنت عن افتتاح فرعها الجديد في المصفّح، بالتعاون مع شركة ويسترن يونيون. يمتدّ الفرع الجديد على مساحة 75 متراً مربّعاً، ويطلّ بتصميم حديث ومتطوّر ليلبّي مختلف حاجات العملاء. ويضمّ خمس مناضد خدمة تُقدَّم فيها خدمات عدّة على غرار التحويلات المالية، ونظم حماية الأجور، والخدمات المخصّصة للشركات. وتسعى الشركة إلى توسيع انتشارها في المنطقة إذ افتتحت عدّة فروع لها في مواقع بارزة مثل أبوظبي ودبي والشارقة، مما يرسّخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الخدمات المالية.

وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مجموعة مؤسّسات الصيرفة والتحويل المالي للعام 2022، تُعتبر الإمارات العربية المتّحدة الآن ثاني أكبر سوق للتحويلات المالية الخارجية في العالم. والجدير بالذكر أنّ المغتربين في الإمارات العربية المتحدة يشكّلون 88% من إجمالي سكان الدولة، ويمثّلون غالبية القوة العاملة في الإمارات، وعليه تؤدّي شركات الصرافة مثل دلما للصرافة دوراً جوهرياً في إدارة هذه التحويلات المالية الخارجية. كما تتولّى دلما للصيرفة مسؤولية إدارة حجم التحويلات المالية السنوية التي تساوي مليارات الدراهم، بهدف منح المغتربين طريقة ملائمة وفعّالة لإرسال الأموال إلى عائلاتهم وأحبّائهم في وطنهم الأمّ.

وفي هذا السياق، قال زاهر موغال، الرئيس التنفيذي لشركة دلما للصرافة: "نحن متحمسون في شركة دلما للصرافة للإعلان عن افتتاح فرعنا الجديد! ويسرّنا أن نضيف هذا الفرع الجديد إلى شبكتنا المتنامية. نحن ندرك أهمية توفير إمكانية وصول سهلة ومريحة إلى خدمات صرف العملات. لهذا السبب، قررنا افتتاح فرعنا الجديد هذا، إذ تحتلّ تلبية احتياجات عملائنا مكان الصدارة في كافة أعمالنا. ويجسّد إطلاق فرعنا الجديد التزامنا الثابت بتوسيع نطاق انتشارنا وحضورنا في المنطقة، وجعل خدمات صرف العملات في متناول مروحة أوسع من الناس. كما أنه يعكس عزمنا على البقاء في طليعة الابتكار في مجال عملنا".

في إطار إطلاق هذا الفرع الجديد، ستقدم دلما خصماً خاصاً على رسوم التحويل إلى أي دولة وذلك لفترة محدودة. ويعزّز هذا الإطلاق تعاون دلما للصرافة مع شركة ويسترن يونيون لتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تحويل الأموال محلياً ودولياً، إلى جانب حلول الدفع، وصرف العملات، وغيرها الكثير.

تتحلّى شركة دلما للصرافة بأكثر من عشر سنوات من الخبرة، وقدّمت خدماتها لأكثر من نصف مليون عميل في الإمارات العربية المتحدة، حيث وفّرت مجموعة متنوعة من الحلول المالية والتجارية التي تلبّي احتياجات المستهلكين والشركات على حدٍّ سواء. لا تقتصر محفظة خدماتها على صرف العملات، بل تشمل أيضاً خدماتٍ ماليةً مثل التحويلات العالمية والشراكات الدولية، إلى جانب خدمات أخرى مخصّصة للشركات.

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نبذة عن دلما للصرافة

تُعتبر دلما للصرافة شركةً رائدةً في مجال صرف العملات الأجنبية في الإمارات العربية المتّحدة، وقد تأسّست عام 2010، وتوسّعت لتغدو واحدة من أكثر الشركات الموثوقة في هذا المجال. توفّر شركة دلما للصرافة باقةً واسعة من الخدمات مثل صرف العملات، والتحويلات المالية، ونظام حماية الأجور، والخدمات المخصّصة للشركات. وتمتلك شبكةً متنامية من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم دائماً بتزويد عملائها بأفضل خدمة ممكنة.

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