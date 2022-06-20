· 252, كجم يومياً معدل إنتاج النفايات المنزلية للفرد

· دلسكو توحد جهودها مع سوبرماركت شويترام في حملة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير لمدة أسبوعين

· من المقرر إقامة حملة المواد القابلة لإعادة التدوير بين الساعة 3 مساءً و8 مساءً، من 20 إلى 26 يونيو الجاري في فرع ذا غرينز، ومن 27 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل في فرع حديقة الصفا.

الإمارات العربية المتحدة/ تنظم دلسكو، المزود الرائد للحلول المتكاملة في المنطقة، بالتعاون مع سوبرماركت شويترام، حملة تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، وذلك تماشياً مع أهداف الاستدامة للإمارات العربية المتحدة لعام 2030 ومبادئ الاقتصاد الدائري. وستُقام الحملة على مدار أسبوعين بين الساعة الثالثة عصراً والثامنة مساءً، من 20 إلى 26 يونيو الجاري في فرع ذا غرينز، ومن 27 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل في فرع حديقة الصفا. وتحرص مبادرة الاستدامة على تحفيز ثقافة إعادة التدوير، وترويج تبنّي أنماط حياة صديقة للبيئة بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال توفير منافذ عملية لأفراد المجتمع تتيح لهم القيام بذلك بسهولة.

ويُطلب من زوار الحملة إحضار جميع المواد القابلة لإعادة التدوير إلى سوبرماركت شويترام، حيث سيكون متطوعو دلسكو في استقبالهم، لتوجيههم خلال العملية، وقياس وزن العناصر القابلة لإعادة التدوير، وسيحصل أول 100 عميلاً يصلون مع 5 كجم أو أكثر من المواد القابلة لإعادة التدوير على قسيمة شراء من شويترام بقيمة 10 دراهم، لينفقوها في المتجر، بالإضافة إلى حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام من دلسكو مصنوعة من زجاجة بلاستيكية.

ويبلغ متوسط إنتاج الفرد من النفايات المنزلية كمية نفايات مثيرة للقلق، تُقدر بحوالي 1 إلى 2.25 كجم يومياً. ولا تزال دلسكو تُركز على تحويل النفايات بعيداً عن المكبات من خلال مرافق ومبادرات إدارة النفايات الخاصة بها.

وأوضح ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك مع شويترام في هذه المبادرة، لرفع الوعي بإعادة التدوير والأثر البيئي الذي تُحدثه على النطاقين المحدود والواسع. وتعتبر حملة تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير جزءاً من هدفنا المتمثل في العثور على حلول متواصلة لجعل المجتمعات التي نخدمها أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة. وتمكننا هذه المبادرة من التواصل مباشرة مع المجتمع وتقديم سبل سهلة ومريحة لإعادة التدوير، ما يساعدنا في نهاية المطاف على تحويل النفايات بعيداً عن المكبات، فضلاً عن المساهمة في تحقيق بيئة أكثر نظافة."

وخلال هذه الحملة، سيتم قياس وزن المواد المختلطة القابلة لإعادة التدوير التي تم تجميعها في الموقع قبل نقلها إلى مرافق استرداد المواد الخاصة بدلسكو في دبي لإجراء مزيد من المعالجة. وفي ختام الحملة سيتم إجراء تقييم لتحديد كمية المواد المُجمعة القابلة لإعادة التدوير، والمُعاد تدويرها بنجاح وأثرها على البيئة، كجزء من قيم الشفافية التي تتبعها شركة دلسكو.

ومن جانبه، قال راجيف وارير، الرئيس التنفيذي لـ “شويترام"، "تتواصل عروضنا ومفاجآتنا سواءً عبر المنتجات والخدمات التي نقدمها في متاجرنا أو عبر تفاعلنا مع المجتمع. وفي هذا الإطار يسرنا التعاون المشترك مع دلسكو في حملة إعادة التدوير. لافتاً إلى أننا حرصنا خلال العامين الماضيين على المشاركة في العديد من حملات إعادة التدوير بالتعاون مع دلسكو، ونواصل تشجيع العملاء على الحد من النفايات والتخلص منها بشكل مسؤول. وتلتزم شويترام باتباع ممارسات صحية في مجال إدارة نفايات، وتطبيق تدابير رقابة الجودة والتدخل للحد من النفايات في كل مكاتبنا ومتاجرنا في دبي، والإمارات الشمالية، وأبوظبي، والعين."

ومن المقرر أن تزور حافلة دلسكو لإعادة التدوير مواقع محددة في أوقات معينة، لتتيح للزوار من جميع الأعمار مراقبة عملية فصل النفايات ورحلة إعادة تدويرها بالكامل. وأيضاً في عطلة نهاية الأسبوع، سيكون هناك ظهور خاص في الحملة لـ "بيردي" الشخصية الكرتونية المحبوبة لدلسكو، في إثنين من متاجر شويترام، حيث ستتفاعل مع الزوار من الأطفال ضمن أجواء ترفيهية وتعليمية.

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