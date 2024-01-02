دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة دلسكو، المجموعة الرائدة في قطاعات حلول الأفراد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب، وحلول التوظيف في مجال الطاقة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن توقيع شراكة مع أشورد لخدمات الطيران التي توفر خدمات الغسيل الجاف للطائرات ومعدات الدعم الأرضي في المطارات. وتقوم الشراكة على تقديم خدمة الغسيل الجاف باعتبارها بديلاً منخفض التكلفة وصديق للبيئة لأساليب الغسيل الرطب المعتمدة في قطاع الطيران في دولة الإمارات ، في خطوةٍ كبرى نحو تعزيز الاستدامة على مستوى القطاع.

ولطالما ترافقت طرق الغسيل التقليدية مع تكاليف مرتفعة وفرضت جهوداً مكثّفة على الموظفين في قطاع الطيران، لذا عملت دلسكو لحلول اللأفراد على تزويد القطاع بحلول الغسيل الجاف المتقدمة التي توفرها أشورد، مدفوعةً بالتزامها الراسخ بتعزيز الاستدامة. وتستخدم تقنية أشورد مواد كيميائية متخصصة مع أحدث المعدات لإزالة الغبار والشحوم والمخلفات من الطائرات والحافلات وعربات السحب وغيرها، وذلك وفق أعلى مستويات الفعالية، وبما يتيح استمرار سلاسة العمليات الأرضية في بيئات العمل المزدحمة للمطارات.

ويضمن الغسيل الجاف الحفاظ على النظافة التامة للطائرات حتى أثناء ركنها، حيث يحمل بطبيعته العديد من المزايا الملموسة، بما يشمل إمكانية استخدامه في مواقع مختلفة، وفعاليته في غسل الهيكل الخارجي للطائرات كاملاً أثناء توقفها من أجل الصيانة، وعدم حاجته إلى نظام لتصريف المياه. وكشفت دراسة أجرتها شركة طيران مقرها الإمارات أن استخدام الغسيل الجاف لتنظيف 260 طائرة أسهم في خفض استهلاك المياه العذبة بمقدار 11 مليون لتر خلال عامٍ واحد بالمقارنة مع أساليب الغسيل الرطب التقليدية. واعتماداً على هذه التقنية، نجحت أشورد لخدمات الطيران في توفير 1.5 مليون لتر من الماء خلال أقل من 20 شهراً.

كما يساهم الغسيل الجاف في الحد من مخاطر تآكل المعدات الأرضية، وإطالة عمرها، وحماية الطلاء من الآثار السلبية للتعرض لأشعة الشمس، فضلاً عن التخلص من الأسطح الزلقة لتعزيز سلامة مشغليّ المعدات وطواقم الصيانة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنتوني مارك، مدير عمليات شؤون الموظفين في دلسكو: "نسعى باستمرار لإيجاد الفرص المناسبة لتعزيز جوانب الاستدامة، بما يضمن ريادة دلسكو لحول الأفراد في توفير أحدث الحلول اللازمة لحماية وصون البيئة ودعم عملائنا على حدّ سواء. وإن شراكاتنا العالمية تنسجم مع التزامنا الراسخ بتحقيق التميّز، فترتقي بالإمكانات التي نوفرها لعملائنا الأعزاء. ويسرّنا اليوم التعاون مع أشورد لخدمات الطيران لتعزيز معايير المسؤولية البيئية في قطاع الطيران، إلى جانب اعتماد السُبل المستدامة في صيانة الطائرات والمركبات المساندة في المدرجات".

ومن جانبه، قال ماثيو تشيتي، مدير شركة أشورد لخدمات الطيران: "تسرّنا إقامة هذه الشراكة الاستراتيجية مع دلسكو لحلول الأفراد، والتي تفتح آفاقاً واسعةً لتقديم أفضل الخدمات في مطارات دولة الإمارات. وتسعى أشورد ودلسكو معاً لإرساء معايير غير مسبوقة للتميّز في قطاع الطيران من خلال توفير حلول تركز على العملاء وتجمع في صميمها بين الابتكار والاستدامة. كما تقوم هذه الشراكة على التزامٍ عميقٍ بتحسين تجربة المسافرين والعملاء، مع الارتقاء باستدامة خدمات المطارات في مختلف أنحاء دولة الإمارات".

لا تقتصر مزايا الغسيل الجاف على توفير الوقت والتكاليف، بل تضمن هذه التقنية خفض البصمة البيئية لعمليات التنظيف من خلال اعتمادها على استخدام منظفات صديقة للبيئة، خلافاً لأساليب الغسيل التقليدية التي تستخدم منظفات ومواد كيميائية ضارة. وباعتبار الغسيل الجاف لا يحتاج إلى الماء، فإنه يوفر خياراً مثالياً في المناطق التي تعاني من شح المياه أو تركز على ترشيد استهلاكها.

ونالت أشورد لخدمات الطيران عدداً من الشهادات المرموقة في هذا المجال، بما فيها شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة، والأيزو 14001 للإدارة البيئية، والأيزو 45001 لإدارة الصحة والسلامة، والأيزو 27001 لإدارة أمن المعلومات التي مُنحت للمجموعة بأكملها. كما حازت تقنية الغسيل الجاف من أشورد على اعتماداتٍ رائدة تشمل شهادة AMS 1530C لغسيل الأسطح الخارجية للطائرات، ومعيار بوينج BSS7432 لمواصفات الدعم من الشركة الدولية للمواد العلمية.

وبصفتها شركة رائدة في قطاع الطيران، تواصل دلسكو لحلول الأفراد التزامها بتقديم أفضل الخدمات والوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء، بهدف تحقيق الريادة وتوفير الدعم الاستثنائي والخدمات ذات الصلة للطائرات ، تماشياً مع مساعيها الدؤوبة للارتقاء بجوانب الاستدامة والكفاءة وتحسين تجربة العملاء على مستوى قطاع الطيران بأكمله.

نبذة عن مجموعة دلسكو:

تعدُّ مجموعة دلسكو رائدة في تقديم الحلول المتكاملة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة وتحتضن عدداً من الشركات التي تشمل: شركة دلسكو لحلول البيئة، وشركة دلسكو لحلول الأفراد، وشركة باريسيما وشركة ’أدفانس جلوبال ريكروتمنت‘ (AGR).

تمَّ تأسيس مجموعة دلسكو في العام 1935 كمزودٍ لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعات حلول الأفراد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب وحلول التوظيف في مجال الطاقة لأكثر من 3500 شركة في مختلف القطاعات.

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